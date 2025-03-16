Formula 1 Nereden İzlenir, Hangi Kanalda? Formula 1 2025 Takvimi

Formula 1 yarışları tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Heyecanın doruğa çıktığı F1 anları, canlı olarak yayınlanıyor. Formula 1, beIN SPORTS 4 ekranları üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Buna göre, F1 sıralama turları ve yarışları beIN SPORTS 4 kanalından izlenebilecek.

F1'in bütün karşılaşmaları ayrıca F1 TV'den de yayınlanıyor. Fakat bu kanalda, Türkçe anlatım bulunmuyor.