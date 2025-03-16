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Formula 1 Nereden İzlenir, Hangi Kanalda? Formula 1 2025 Takvimi

Formula 1 Nereden İzlenir, Hangi Kanalda? Formula 1 2025 Takvimi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
16.03.2025 - 09:41

F1 tutkunlarının büyük bir merakla beklediği Formula 1 heyecanı başladı. Bu sene Avustralya'da startın verildiği Formula 1, dünya çapında ilgiyle takip edilecek. F1 Dünya Şampiyonası'nda toplam 5 kıtada, 21 ülkede 24 farklı mücadele düzenlenecek. Formula 1 antrenmanlarında McLaren pilotu Lando Norris 1.sıraya yerleşti. İkinci antrenmanlarda birincilik koltuğuna yerleşen isim ise Ferrari pilotu Chaerles Leclerc oldu. F1, tüm dünyada canlı olarak takip edilebiliyor. 

Peki F1 (Formula 1) hangi kanalda, nereden izlenir?

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Formula 1 Avustralya GP Ne Zaman?

Formula 1 Avustralya GP Ne Zaman?

Formula 1 Avustraya Melbourne Grand Prix antrenman seansları 14-15 Mart 2025 tarihlerinde düzenlendi. Sıralama turları ise 15 Mart Cumartesi günü yapıldı. 

Formula 1 yarışları 16 Mart tarihinde Türkiye saatiyle 07.00'de başladı.

Formula 1 Nereden İzlenir?

Formula 1 Nereden İzlenir?

Formula 1 yarışları tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Heyecanın doruğa çıktığı F1 anları, canlı olarak yayınlanıyor. Formula 1, beIN SPORTS 4 ekranları üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Buna göre, F1 sıralama turları ve yarışları beIN SPORTS 4 kanalından izlenebilecek.

F1'in bütün karşılaşmaları ayrıca F1 TV'den de yayınlanıyor. Fakat bu kanalda, Türkçe anlatım bulunmuyor.

F1 2025 Takvimi

F1 2025 Takvimi

F1 2025 yarışlarının tarih, ülke ve pist takvimi aşağıdaki gibidir:

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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