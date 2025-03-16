Formula 1 Nereden İzlenir, Hangi Kanalda? Formula 1 2025 Takvimi
Formula 1 Nereden İzlenir, Hangi Kanalda? Formula 1 2025 Takvimi
F1 tutkunlarının büyük bir merakla beklediği Formula 1 heyecanı başladı. Bu sene Avustralya'da startın verildiği Formula 1, dünya çapında ilgiyle takip edilecek. F1 Dünya Şampiyonası'nda toplam 5 kıtada, 21 ülkede 24 farklı mücadele düzenlenecek. Formula 1 antrenmanlarında McLaren pilotu Lando Norris 1.sıraya yerleşti. İkinci antrenmanlarda birincilik koltuğuna yerleşen isim ise Ferrari pilotu Chaerles Leclerc oldu. F1, tüm dünyada canlı olarak takip edilebiliyor.
Peki F1 (Formula 1) hangi kanalda, nereden izlenir?
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Formula 1 Avustralya GP Ne Zaman?
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Formula 1 Nereden İzlenir?
F1 2025 Takvimi
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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