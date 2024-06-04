Ford Fiyat Listesi Haziran 2024! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Courier ve Mustang Mach-E Güncel Fiyatları

Amerikalı otomobil devi Ford, Haziran ayı için fiyat listesini otomobil severlerin beğenisine sundu. Otomobil meraklılarının büyük bir heyecanla beklediği bu liste, kampanyalı fiyatları ile göz doldurdu. Peki, Ford'un popüler modelleri Focus, Puma, Kuga, Courier ve Mustang MachE'nin Haziran ayı fiyatları ne oldu?

İşte, Ford'un 2024 yılına ait Haziran ayı fiyat listesi...