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Ford Fiyat Listesi Haziran 2024! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Courier ve Mustang Mach-E Güncel Fiyatları

Ford Fiyat Listesi Haziran 2024! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Courier ve Mustang Mach-E Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
04.06.2024 - 14:59

Amerikalı otomobil devi Ford, Haziran ayı için fiyat listesini otomobil severlerin beğenisine sundu. Otomobil meraklılarının büyük bir heyecanla beklediği bu liste, kampanyalı fiyatları ile göz doldurdu. Peki, Ford'un popüler modelleri Focus, Puma, Kuga, Courier ve Mustang MachE'nin Haziran ayı fiyatları ne oldu?

İşte, Ford'un 2024 yılına ait Haziran ayı fiyat listesi...

Kaynak: https://www.ford.com.tr/
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Ford Fiyat Listesi

Ford Fiyat Listesi

Haziran ayında geçerli olmak üzere Ford tarafından açıklanan fiyatları aşağıda bulabilirsiniz. Belirlenen fiyatlar şirket tarafından tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup, kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik göstermektedir.

Ford Puma Fiyat Listesi Haziran 2024

Ford Puma Fiyat Listesi Haziran 2024

  • Style, SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin 1.434.200 TL

  • ST-Line, SUV, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit  1.702.900 TL 

  • Style, SUV, 1.0L EcoBoost 95PS, 6 İleri Manuel, Benzin 1.166.900 TL

Ford Focus Fiyat Listesi Haziran 2024

Ford Focus Fiyat Listesi Haziran 2024

Ford Focus Hatchback

  • Hatchback, 1.0L mHEV EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit Titanium 1.606.900 TL

  • Hatchback, 1.0L mHEV EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit Titanium X 1.655.500 TL

  • Hatchback, 1.0L mHEV EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit Titanium Stil 1.623.700 TL

  • Hatchback, 1.0L mHEV EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit Active 1.606.900 TL

  • Hatchback, 1.0L mHEV EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit Active X 1.667.600 TL

  • Hatchback, 1.0L mHEV EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit Active Stil 1.629.100 TL

  • Hatchback, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Titanium 1.607.300 TL

  • Hatchback, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Titanium X 1.650.300 TL

  • Hatchback, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Active 1.607.300 TL

  • Hatchback, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Active X 1.668.100 TL

Ford Focus Sedan

  • Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Trend X 1.567.400 TL

  • Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Titanium 1.669.800 TL

  • Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Titanium X 1.723.700 TL

  • Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Titanium Stil 1.689.200 TL

  • Sedan, 1.5L Ti-VCT 123PS, 6 İleri Manuel, Benzin Trend X 1.241.700 TL

Ford Focus Station Wagon

  • Station Wagon, 1.0L mHEV EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit Titanium 1.630.900 TL

  • Station Wagon, 1.0L mHEV EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit Titanium X 1.678.400 TL

  • Station Wagon, 1.0L mHEV EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit Titanium Stil 1.645.900 TL

  • Station Wagon, 1.0L mHEV EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit Active 1.630.900 TL

  • Station Wagon, 1.0L mHEV EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit Active X 1.690.700 TL

  • Station Wagon, 1.0L mHEV EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit Active Stil 1.651.300 TL

  • Station Wagon, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Titanium 1.631.200 TL

  • Station Wagon, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Titanium X 1.673.300 TL

  • Station Wagon, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Active 1.631.200 TL

  • Station Wagon, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Active X 1.691.100 TL

Ford Yeni Journey Courier Fiyat Listesi Haziran 2024

Ford Yeni Journey Courier Fiyat Listesi Haziran 2024

  • Deluxe, Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin 1.551.100 TL

  • Titanium, Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin 1.866.000 TL

Ford Ranger Fiyat Listesi Haziran 2024

Ford Ranger Fiyat Listesi Haziran 2024

  • 4x4, 2.0L Ecoblue 170PS, 6 İleri Manuel, Dizel XLT 2.100.600 TL

  • 4x4, 2.0L Ecoblue 170PS, 10 İleri Otomatik, Dizel XLT 2.248.100 TL

  • 4x4, 2.0L Ecoblue 205PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Wildtrak 2.587.900 TL4x4, 2.0L Ecoblue 205PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Wildtrak X 2.993.800 TL

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Ford Kuga Fiyat Listesi Haziran 2024

Ford Kuga Fiyat Listesi Haziran 2024

  • AWD SUV, 2.0L Ecoblue 120PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Vignale AWD* 3.800.600 TL

  • SUV, 1.5L EcoBoost 120PS, 6 İleri Manuel, Benzin Style 1.510.000 TL

  • SUV, 1.5L EcoBoost 182PS, 8 İleri Otomatik, Benzin Style 1.727.600 TL

  • SUV, 1.5L EcoBoost 182PS, 8 İleri Otomatik, Benzin Titanium 1.909.200 TL

  • SUV, 1.5L EcoBoost 182PS, 8 İleri Otomatik, Benzin ST-Line 2.103.100 TL

  • SUV, 1.5L EcoBoost 182PS, 8 İleri Otomatik, Benzin ST-Line Black Package 2.246.400 TL

  • SUV, 1.5L EcoBoost 182PS, 8 İleri Otomatik, Benzin Vignale* 2.474.500 TL 

(Model yılı 2023)

Ford Mustang Mach-E Fiyat Listesi Haziran 2024

Ford Mustang Mach-E Fiyat Listesi Haziran 2024

  • SUV, 198KW, Otomatik, ElektrikStandart Range RWD* 3.477.400 TL

  • SUV, 198KW, Otomatik, ElektrikStandart Range AWD* 3.975.100 TL

  • SUV, 216KW, Otomatik, ElektrikExtended Range RWD* 4.273.200 TL

  • SUV, 258KW, Otomatik, ElektrikExtended Range AWD* 4.874.500 TL

  • SUV, 358KW, Otomatik, ElektrikGT* 5.322.400 TL

(Model yılı 2023)

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