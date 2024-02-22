Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Forbes Açıkladı: 2024 Yılının En Çok Kazanacak Sektörleri Belli Oldu!

Forbes Açıkladı: 2024 Yılının En Çok Kazanacak Sektörleri Belli Oldu!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
22.02.2024 - 18:58 Son Güncelleme: 22.02.2024 - 19:12

Dünya teknoloji ile hızla değişirken geçim kaygıları da artıyor. Değişen dünyada kimi meslekler geçerliliğini kaybederken yeni iş alanları ve meslek grupları da ortaya çıkıyor. Her yıl pek çok genç, 'Hangi mesleği yapmalıyım?', 'En çok kazandıran meslek hangisi?' gibi sorularla geleceğini şekillendirmeye çalışıyor. Tam da bu noktada Amerika'nın ünlü iş dünyası dergisi Forbes'in yaptığı araştırma dikkat çekiyor. Peki, 2024 yılında en çok kazandıran sektörler hangileri?

Kaynak: https://www.forbes.com/sites/rachelwe...
İçeriğin Devamı Aşağıda

İş dünyasının nabzını tutan dünyaca ünlü dergi Forbes, 2024 yılının en çok kazandıracak sektörlerini belirledi!

İş dünyasının nabzını tutan dünyaca ünlü dergi Forbes, 2024 yılının en çok kazandıracak sektörlerini belirledi!

Son zamanlarda gündemden düşmeyen teknolojik gelişmeler, yapay zeka (AI) ve pandemi süreçleri derken hayatımızda pek çok şey değişmeye başladı. Meslek hayatındaki değişimlerin yanında sektörel dönüşümler ve öncelikler de yeni ihtiyaçları doğurdu. 

Forbes'in yaptığı araştırma sonusunda 2024 yılında en çok kazandıracak üç sektör belli oldu!

Peki, 2024 yılında en çok kazandıracak sektörler hangileri?

Peki, 2024 yılında en çok kazandıracak sektörler hangileri?

Listede sağlık, finans ve bilgi teknolojileri yer alıyor. Dünya için vazgeçilmez görünen bu üç sektörün dikkat çeken meslekleri de belli oldu. 

İşte, 2024 yılının en çok kazandıracak meslekleri...

3. Sağlık Hizmetleri

3. Sağlık Hizmetleri

Teknolojinin ilerleyişi en temel gereksimlerimizden biri olan sağlıklı yaşam konusunda insan gücüne ihtiyacı henüz azaltmadı. Sağlık Hizmetlerini enine boyuna ele aldığımızda teknik personelden doktora, hasta bakıcından hemşireye, hasta kayıttan sağlık ürünleri ve ilaç teminatına her konuda insan gücüne ihtiyaç devam ediyor. Üstelik pandeminin de gösterdiği gibi hayatın vazgeçilmez parçası olan sağlık her şeyin başında geliyor. 

İşte, sağlık sektöründe en kazanan bazı meslek grupları: 

  • Genel Cerrah

  • Anestezi Uzmanı 

  • Tıbbi direktör

2. Bilgi Teknolojisi

2. Bilgi Teknolojisi

Teknolojinin hızla gelişmesi, hemen hemen her sektörde Bilgi Teknolojilerinin önemini artırdı. Yapay zekanın ilerleyişi, siber güvenlik konularını ön plana çıkarırken, makine öğrenmesinden telekomünikasyona, yazılım geliştirmeden veri bilişimine hemen her konuda BT sektörü de hızla büyüdü. 

İşte teknoloji dünyasında en çok kazanan bazı meslekler: 

  • Ürün yöneticisi 

  • Veri bilimci 

  • Yapay zeka mühendisi

1. Finans ve Bankacılık

1. Finans ve Bankacılık

Paranın yönetimi konusunda uzmanlık gerektiren ve riskleri azaltan düzenleyici kurumların da ön plana çıkmasıyla Finans ve Bankacılık sektörü de küresel anlamda değerine değer katmış gibi görünüyor. Sigorta şirketleri, bankalar ve yatırım konuları hayatın bir parçası olmaya devam ediyor. 

İşte, finans dünyasında en çok kazanan bazı meslekler: 

  • Mali işler direktörü

  • Fon yöneticisi

  • Sermaye ortağı

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?