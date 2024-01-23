Forbes 2024'ün En İyi 24 Gezi Rotasını Belirledi: Türkiye'den de Bir İl Listede
Forbes 2024'ün En İyi 24 Gezi Rotasını Belirledi: Türkiye'den de Bir İl Listede
Dünya çapında tanınan Forbes, 2024 yılı için gezilmesi gereken en iyi 24 yeri sıraladı. Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Forbes'in 2024 yılı listesinde Türkiye'den de bir il dahil oldu.
Kaynak: Patronlar Dünyası
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Dünyada yeni yerler keşfetmek isteyenler için her sene birbirinden farklı listeler hazırlanıyor.
2024'te ziyaret edilmesi gereken yerler listesinde Fransa'nın başkenti Paris, her zamanki gibi yerini alıyor.
Formula 1 ve meşhur konserlere ev sahipliği yapacak olan Las Vegas da 2024 için ziyaret edilmesi tavsiye edilen yerlerden.
Elbette bu listede sadece popüler etkinliklerin yer aldığı şehirler listelenmiyor.
Hawaii'nin en popüler noktalarından Maui'de ise hayat yeniden canlanıyor.
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Bu listede kış tatili ve macera severler için de Montana yer alıyor.
Forbes'in 2024 listesinde yer alan şehrimiz ise 'eski dünya ile yeniyi mükemmel bir karışım içinde sunan' İstanbul.
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