Forbes 2024'ün En İyi 24 Gezi Rotasını Belirledi: Türkiye'den de Bir İl Listede

İstanbul'un tarihi güzellikleri bir yana, çağdaş müzenin yer aldığı, lüks restoranların ve mağazaların bulunduğu, yolcu gemilerinin yanaştığı Galataport da yabancılar için oldukça ilgi çekici.

Öte yandan Peninsula, Çırağan Sarayı gibi lüks mekanlar da İstanbul'un önde gelen mekanları arasında gösteriliyor.

Her ne kadar bizler gidemesek de göremesek de, İstanbul'un bu yerleri oldukça güzel galiba!