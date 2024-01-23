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Forbes 2024'ün En İyi 24 Gezi Rotasını Belirledi: Türkiye'den de Bir İl Listede

Forbes 2024'ün En İyi 24 Gezi Rotasını Belirledi: Türkiye'den de Bir İl Listede

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
23.01.2024 - 19:37

Dünya çapında tanınan Forbes, 2024 yılı için gezilmesi gereken en iyi 24 yeri sıraladı. Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Forbes'in 2024 yılı listesinde Türkiye'den de bir il dahil oldu.

Kaynak: Patronlar Dünyası

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Dünyada yeni yerler keşfetmek isteyenler için her sene birbirinden farklı listeler hazırlanıyor.

Dünyada yeni yerler keşfetmek isteyenler için her sene birbirinden farklı listeler hazırlanıyor.

Forbes de her sene seyahat severler için birbirinden farklı alanların bir araya geldiği listeler hazırlıyor. Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Forbes, 2024 yılı için de spor, sanat, yemek, gezi rotalarından oluşan çok çeşitli bir liste hazırladı. 

Forbes'in listelediği 24 yer arasında, Türkiye'den bir şehir yer alıyor. 

2024'te ziyaret edilmesi gereken yerler listesinde Fransa'nın başkenti Paris, her zamanki gibi yerini alıyor.

2024'te ziyaret edilmesi gereken yerler listesinde Fransa'nın başkenti Paris, her zamanki gibi yerini alıyor.

Fakat bir farkla: Paris, 26 Temmuz'dan 11 Ağustos'a kadar çevresinde pistlerle, kortlarla ve havuzlarla ziyaretçilerini ağırlayacak.

Formula 1 ve meşhur konserlere ev sahipliği yapacak olan Las Vegas da 2024 için ziyaret edilmesi tavsiye edilen yerlerden.

Formula 1 ve meşhur konserlere ev sahipliği yapacak olan Las Vegas da 2024 için ziyaret edilmesi tavsiye edilen yerlerden.

Elbette bu listede sadece popüler etkinliklerin yer aldığı şehirler listelenmiyor.

Elbette bu listede sadece popüler etkinliklerin yer aldığı şehirler listelenmiyor.

Örneğin Mısır'ın en büyük şehri Kahire de ziyaretçiler için popülerliğini asla yitirmeyen yerlerden.

Hawaii'nin en popüler noktalarından Maui'de ise hayat yeniden canlanıyor.

Hawaii'nin en popüler noktalarından Maui'de ise hayat yeniden canlanıyor.

Ağustos ayında meydana gelen yangınlar, Maui'yi pek de etkilememiş gibi görünüyor. Öyle ki restoranlar, mağazalar, plajlar, yeni sezon için oldukça hareketli.

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Bu listede kış tatili ve macera severler için de Montana yer alıyor.

Bu listede kış tatili ve macera severler için de Montana yer alıyor.

Oldukça engebeli bir doğaya sahip olan Montana, kış aylarında macera severlerin uğrak mekanlarından birisi haline geliyor. Ortalama 400 inç kar yağışının yaşandığı Montana, kayakçılar için birebir.

Forbes'in 2024 listesinde yer alan şehrimiz ise 'eski dünya ile yeniyi mükemmel bir karışım içinde sunan' İstanbul.

Forbes'in 2024 listesinde yer alan şehrimiz ise 'eski dünya ile yeniyi mükemmel bir karışım içinde sunan' İstanbul.

İstanbul'un tarihi güzellikleri bir yana, çağdaş müzenin yer aldığı, lüks restoranların ve mağazaların bulunduğu, yolcu gemilerinin yanaştığı Galataport da yabancılar için oldukça ilgi çekici. 

Öte yandan Peninsula, Çırağan Sarayı gibi lüks mekanlar da İstanbul'un önde gelen mekanları arasında gösteriliyor.

Her ne kadar bizler gidemesek de göremesek de, İstanbul'un bu yerleri oldukça güzel galiba!

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