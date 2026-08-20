Flörtüne “Birlikte Gidelim mi?” Diye Atmalık 8 Konser Önerisi
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Flörtünü etkileyecek şeylerin listesini yapacaksan listenin başına konser eklemelisin! Sonuçta flört evresi ilişkiye başlamadan önceki en tatlı dönem ve bu dönemi güzel etkinliklerle taçlandırmak gerek. Bizim de aklımıza konsere gitme fikri geldi.
Veee senin yerine beraber gidebileceğiniz konserleri listeledik!
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1. "Yeni bir aşk, yeni bir iş" deyip manifestin şahı olan Sertab Erener konserine gidebilirsiniz!
2. Aşk şarkılarının kahramanı: Flört dönemini Kenan Doğulu'nun şarkılarıyla taçlandırabilirsin!
3. Eylül ayında sahnede Teoman rüzgarı esecek!
4. Romantik prensimiz Tan Taşçı konserine gitmemek için bir sebebiniz var mı?
5. Elektronik müziğin en ihtişamlı konserlerini veren Anyma da sahnede olacak!
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6. Hayko Cepkin konseri var ve bilet almadınız mı? Acele etmeniz gerek!
7. "Biz daha çok sakinlik arıyoruz" diyorsan, Fazıl Say'ın turnesine ne dersin?
8. İki dev isim: Funda Arar ve Kubat sahnesine gitmenizi kesinlikle tavsiye ediyoruz!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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