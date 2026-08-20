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Flörtüne “Birlikte Gidelim mi?” Diye Atmalık 8 Konser Önerisi

etiket Flörtüne “Birlikte Gidelim mi?” Diye Atmalık 8 Konser Önerisi

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
20.08.2026 - 20:01
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Flörtünü etkileyecek şeylerin listesini yapacaksan listenin başına konser eklemelisin! Sonuçta flört evresi ilişkiye başlamadan önceki en tatlı dönem ve bu dönemi güzel etkinliklerle taçlandırmak gerek. Bizim de aklımıza konsere gitme fikri geldi.

Veee senin yerine beraber gidebileceğiniz konserleri listeledik!

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1. "Yeni bir aşk, yeni bir iş" deyip manifestin şahı olan Sertab Erener konserine gidebilirsiniz!

1. "Yeni bir aşk, yeni bir iş" deyip manifestin şahı olan Sertab Erener konserine gidebilirsiniz!

Türk müziğinin en gözde isimlerinden, gözlerimizi yaşartan ve içimizi kıpır kıpır edebilen şarkılarıyla Sertab Erener, İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Eskişehir'de sevenleriyle buluşacak. Flörtün kesin sevecek, bundan eminiz!

Tüm etkinlik takvimine Passo ile buradan ulaşabilirsin!

2. Aşk şarkılarının kahramanı: Flört dönemini Kenan Doğulu'nun şarkılarıyla taçlandırabilirsin!

2. Aşk şarkılarının kahramanı: Flört dönemini Kenan Doğulu'nun şarkılarıyla taçlandırabilirsin!

Kenan Doğulu, İzmir, İstanbul, Antalya, Denizli ve daha pek çok şehirde sahne alacak. Aralarında Adana da yer alıyor. Hem o zamana kadar Adana sıcakları azalmış olur ama flörtünü aşkının ateşiyle ısıtabilirsin!

Etkinlik detaylarına ulaşmak için hemen buraya tıkla!

3. Eylül ayında sahnede Teoman rüzgarı esecek!

3. Eylül ayında sahnede Teoman rüzgarı esecek!

İstanbul, Ankara veya İzmir'deysen Teoman konseri flörtünle sana ilaç gibi gelecek! Tabii ilerleyen tarihlerde farklı şehirlerde de konserleri olacak. Belki bir değişiklik yaparsınız ve başka bir şehre gidip konsere orada katılırsınız!

Etkinlik detaylarına ulaşmak için buraya tıklaman yeterli.

4. Romantik prensimiz Tan Taşçı konserine gitmemek için bir sebebiniz var mı?

4. Romantik prensimiz Tan Taşçı konserine gitmemek için bir sebebiniz var mı?

Türkiye'nin neredeyse her bölgesinde sahne alacak olan Tan Taşçı, turneye çıkıyor. Konserlerinde evlenme teklifleri oluyor genelde, epey de popüler. Sen de fırsattan istifade flörtüne Tan Taşçı konserinde açılabilirsin belki!

Turne takvimine Passo üzerinden buraya tıklayarak ulaşabilirsin!

5. Elektronik müziğin en ihtişamlı konserlerini veren Anyma da sahnede olacak!

5. Elektronik müziğin en ihtişamlı konserlerini veren Anyma da sahnede olacak!

12 Eylül Cumartesi günü flörtünü Ataköy Marina Arena'ya götürmeyi düşünebilirsin. Çünkü hem işitsel hem de görsel bir şölen olacak o gün. Seveceğinizden şüphemiz yok!

Etkinlik detaylarına Passo üzerinden ulaşabilirsin!

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6. Hayko Cepkin konseri var ve bilet almadınız mı? Acele etmeniz gerek!

6. Hayko Cepkin konseri var ve bilet almadınız mı? Acele etmeniz gerek!

Eylül ve Ekim aylarında Hayko Cepkin'in efsanevi sahneleri olacak. Flörtünle Hayko Cepkin konserindeyken 'Dans Et' şarkısı çalarsa tadından yenmez! Sana ve flörtüne en uygun gün için takvimini kontrol et!

Etkinlik takvimine Passo üzerinden ulaşmak için buraya tıkla!

7. "Biz daha çok sakinlik arıyoruz" diyorsan, Fazıl Say'ın turnesine ne dersin?

7. "Biz daha çok sakinlik arıyoruz" diyorsan, Fazıl Say'ın turnesine ne dersin?

Fazıl Say Jazz Quintet Eylül ayı boyunca farklı şehirlerde hayranlarıyla buluşacak. Kaçırılmaması gereken bir etkinlik olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Flörtünle hemen plan yapmanız lazım!

Etkinlik takvimine buraya tıklayarak Passo üzerinden ulaşabilirsin.

8. İki dev isim: Funda Arar ve Kubat sahnesine gitmenizi kesinlikle tavsiye ediyoruz!

8. İki dev isim: Funda Arar ve Kubat sahnesine gitmenizi kesinlikle tavsiye ediyoruz!

Antalya ve Denizli'de Funda Arar ve Kubat, unutulmaz sesleriyle sevenlerine şahane bir akşam yaşatacak. Flörtünün kolundan tutup alana götürmen için sayılı günler kaldı!

Etkinlik takvimine Passo üzerinden ulaşmak için buraya tıkla!

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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