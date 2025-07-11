Flörtü Müzikle Etkileyeceğin O Şarkıyı Söylüyoruz!
O özel kişiye duygularını anlatmanın en havalı yollarından biri de doğru müzikle etkilemek! Peki senin enerjine, tarzına ve flört biçimine en çok hangi şarkı yakışıyor? Seni sadece sözleriyle değil, havasıyla da temsil edecek, dinlediğinde “bu tam benlik” diyeceğin o parçayı bulmaya geldik.
Hazırsan, ritimlerle konuşma zamanı...
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1. İlk sorumuz geldi! Flört konusunda yeteneğinin olduğuna inanıyor musun?
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2. Flört konusunda nasılsın?
3. Sence flörtünle müzik zevkinizin uyuşması önemli mi?
4. Peki, sana göre flört ne demek?
5. Bir şarkının seni etkilemesi için en önemli şey ne?
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6. “Bu şarkı tam benlik!” dediğin bir parça var mı?
7. Flört döneminin olmazsa olmazı telefon görüşmeleri hakkında ne düşünüyorsun?
8. Son olarak, kendi müzik zevkini puanla bakalım!
Kenan Doğulu- Kandırdım
Melike Şahin- Canın Beni Çekti
Simge- Aşkın Olayım
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