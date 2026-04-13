Flört Enerjin Ne Kadar Yüksek?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
13.04.2026 - 12:13

Flört enerjisi sadece ne söylediğin değil, nasıl baktığın, nasıl güldüğün ve nasıl hissettirdiğinle ilgilidir. Bazıları o enerjiyi doğal taşırken, bazıları sonradan keşfeder. Şimdi dürüst ol ve aşağıdaki sorulara içinden geldiği gibi cevap ver. Bakalım senin flört enerjin ne seviyede?

1. Hoşlandığın biriyle göz göze gelince ne yaparsın?

2. Mesajlaşırken nasılsın?

3. İlk adımı kim atmalı?

4. İlgi gösterme şeklin nasıldır?

5. Flört ederken en güçlü yanın?

6. İlgi gördüğünde ne yaparsın?

7. Sosyal ortamlarda nasılsın?

8. Reddedilmekten korkar mısın?

9. Flört ederken mizah?

10. Hoşlandığın kişiyle yalnız kalınca?

Senin flört enerjin zirvede!

Sen ortama girdiğinde hava değişiyor. Flört senin için doğal bir akış ve bunu zorlamadan yapıyorsun. Göz temasın, konuşma tarzın ve enerjin karşı tarafı hızlıca etkiliyor. İnsanlar senin yanında kendini özel hissediyor. Ama dikkat, bu kadar yüksek enerji bazen yanlış anlaşılmalara da yol açabilir. Senin için önemli olan, bu gücü bilinçli kullanmak.

Sen flört enerjin iddialı!

Sen flört konusunda ne fazla iddialı ne de geri plandasın. Doğal bir çekiciliğin var ve bunu abartmadan kullanıyorsun. İnsanlar seninle rahat hisseder çünkü ne yapacağını tahmin edebilirler ama yine de sıkılmazlar. Uzun vadeli ilişkiler için oldukça ideal bir enerjin var.

Senin flört enerjin yüksek ama gizli!

Senin içinde aslında güçlü bir flört enerjisi var ama bunu dışarı yansıtmakta zorlanıyorsun. Çekingenlik ya da fazla düşünmek seni geri tutuyor olabilir. Oysa biraz rahatladığında ve kendin gibi davrandığında etkileyiciliğin ortaya çıkıyor. Sen farkında olmasan da insanlar sende bir şeyler hissediyor.

Senin flört enerjin düşük!

Flört senin için pek konforlu bir alan değil. Ya çok düşünüyorsun ya da tamamen uzak duruyorsun. Bu seni soğuk ya da ilgisiz gösterebilir ama aslında sadece kendini korumaya çalışıyorsun. Doğru kişi ve doğru ortamla bu kabuk kırılabilir. İçinde keşfedilmeyi bekleyen bir enerji var.

