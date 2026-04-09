İlişkiniz Hangi Toksik Çifte Benziyor?

İlişkiniz Hangi Toksik Çifte Benziyor?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
09.04.2026 - 12:38

Aşk bazen sarıp sarmalar, bazen de içinden çıkamadığın bir döngüye sokar. Kıskançlıklar, güç savaşları, inişler çıkışlar… Bunlar sana tanıdık geliyorsa doğru yerdesin. Aşağıdaki sorulara dürüstçe cevap ver, ilişkinizin hangi efsanevi toksik çiftle aynı hikayeyi yazdığını öğren.

Reklam

1. Tartışmalarınız genelde nasıl biter?

2. Kıskançlık seviyeniz?

3. İletişim tarzınız nasıl?

4. Birbirinize güveniniz?

5. Tartışma sırasında neler olur?

5. Tartışma sırasında neler olur?
Reklam

6. İlişkide güç dengesi nasıldır?

6. İlişkide güç dengesi nasıldır?

7. Ayrılık düşüncesi?

8. Barışmanız nasıl olur?

8. Barışmanız nasıl olur?

9. Birbirinizi değiştirmeye çalışır mısınız?

10. İlişkide en büyük sorun ne?

10. İlişkide en büyük sorun ne?
Reklam

Sizin ilişkiniz Joker ve Harley Quinn'e benziyor!

Sizin ilişkiniz Joker ve Harley Quinn'e benziyor!

Bu ilişki bir lunapark treni gibi ama emniyet kemeri yok. Güç savaşları, manipülasyon ve yoğun bağlılık bir arada. Birbirinize çekiliyorsunuz ama aynı zamanda birbirinizi tüketiyorsunuz. Bu tarz ilişkilerde tutku yüksektir ama sağlıklı sınırlar genelde yoktur. Duygularınız gerçek ama ifade şekliniz yıpratıcı. Eğer bu döngü kırılmazsa, ilişki giderek daha yorucu hale gelebilir.

Sizin ilişkiniz Ross ve Rachel'e benziyor!

Sizin ilişkiniz Ross ve Rachel'e benziyor!

Sizin ilişkiniz “biz neyiz?” sorusunun hiç bitmediği bir hikaye. Ayrılıklar, barışmalar, yanlış anlaşılmalar… Duygular çok güçlü ama zamanlama hep sorunlu. Birbirinizi seviyorsunuz ama aynı dili konuşmakta zorlanıyorsunuz. Bu ilişki potansiyel dolu ama sürekli bir sınav halinde. Eğer iletişimi güçlendirmezseniz, aynı döngü tekrar tekrar yaşanır.

Sizin ilişkiniz Serena ve Dan'e benziyor!

Sizin ilişkiniz Serena ve Dan'e benziyor!
miro.medium.com

Sizin ilişkiniz dışarıdan bakınca iyi gibi ama içinde sürekli bir belirsizlik var. Duygular var ama netlik yok. Bazen çok yakın, bazen çok uzak hissediyorsunuz. Güven ve açıklık konularında eksikler olabilir. Bu ilişki tamamen bitmiş değil ama sağlam bir zemine de oturmamış. Biraz daha dürüstlük ve netlik, her şeyi değiştirebilir.

Sizin ilişkiniz Carrie ve Big'e benziyor!

Sizin ilişkiniz Carrie ve Big'e benziyor!

Bu ilişki bir “ne olacağı belli değil” hikayesi. Büyük dramlar yok ama sürekli bir tatminsizlik hissi var. Kaçınma, mesafe koyma ve konuşmama alışkanlığı öne çıkıyor. Sorunlar halının altına süpürülüyor. Bu da zamanla duygusal kopukluk yaratıyor. İlişkiyi kurtarmak için yüzleşmek şart, yoksa sessizce uzaklaşma kaçınılmaz olur.

İlginizi çekebilir:

Reklam
İnci Döşer
İnci Döşer
Reklam
