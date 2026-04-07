İlişki Testleri
Sen Aşk Hayatında Nasıl Birisin?

Sen Aşk Hayatında Nasıl Birisin?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
07.04.2026 - 11:57

Aşk herkes için aynı değil. Kimi için huzurlu bir liman, kimi için adrenalin dolu bir macera, kimi için ise çözülmesi zor bir bilmece. Senin aşk hayatın da kendine özgü dinamiklere sahip. Bu test, ilişkilerde nasıl davrandığını, neyi önceliklendirdiğini ve aslında nasıl bir aşık olduğunu ortaya çıkaracak.

1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. İlk buluşmada sen nasılsın?

4. Partnerin sana mesaj atmadığında ne yaparsın?

5. Aşkta en önemli şey nedir?

6. Tartışma sırasında nasıl davranırsın?

7. Partnerin seni eleştirirse?

8. İlişkide sürprizler hakkında ne düşünüyorsun?

9. Kıskançlık seviyen?

10. Aşk senin için ne ifade eder?

Sen aşkta güvenilir birisin!

Sen aşkı bir sığınak gibi görüyorsun. İlişkide güven, sadakat ve huzur senin için vazgeçilmez. Partnerine karşı anlayışlı ve sabırlısın, sorunları büyütmek yerine çözmeyi tercih ediyorsun. Bu yüzden uzun soluklu ilişkiler kurma ihtimalin çok yüksek. Ancak bazen fazla kontrollü davranman, duygularını tam göstermeni engelleyebilir. Biraz daha spontane olmak, aşk hayatına yeni renkler katabilir.

Sen aşkta tutkulu ve yoğun birisin!

Duygularını sonuna kadar yaşayan birisin. Sevdiğinde tam seviyorsun, kızdığında da bunu saklamıyorsun. Bu yoğunluk ilişkine büyük bir heyecan katıyor ama zaman zaman yorucu da olabilir. Dengeyi bulduğunda, hem kendin hem partnerin için çok daha sağlıklı bir ilişki yaşayabilirsin. Sen aşkı sıradan yaşamayanlardansın.

Sen aşkta özgürlüğüne düşkün birisin!

Senin için aşk, hayatının merkezi değil bir parçası. Kendi alanın, bireyselliğin ve özgürlüğün çok önemli. Bu yüzden ilişkilerde boğulmayı sevmezsin. Partnerine de aynı özgürlüğü tanırsın. Ancak bazen fazla mesafeli görünmen, karşındaki kişide ilgisizlik hissi yaratabilir. Duygularını biraz daha açık ifade etmek, ilişkini güçlendirebilir.

Sen aşkta karmaşık birisin!

Bazen çok ilgili ve sıcakken bazen uzak ve kararsız olabiliyorsun. Ne istediğini bulmakta zorlandığın anlar oluyor. Bu da ilişkilerinde iniş çıkışlara neden olabiliyor. Aslında içinde büyük bir sevgi var ama bunu nasıl göstereceğini her zaman bilemiyorsun. Kendini daha iyi tanıdıkça ve ne istediğini netleştirdikçe, çok daha sağlam ilişkiler kurabilirsin.

