Fiyatları Karşısında Çenenizin Varlığını Unutacağınız Dünyanın En Lüks Otelleri
Fiyatları Karşısında Çenenizin Varlığını Unutacağınız Dünyanın En Lüks Otelleri
Kaynak: https://robbreport.com/travel/hotels/...
“Zengin malı züğürdün çenesini yorar” atasözünü herkes bilir. Söz konusu şatafat ve lüks olunca kesenin ağzını açabilen bir kısım var ki bu biz full Hd ekran izliyoruz adeta o yaşantıları. Bu yazımızda Robb Report sitesinde bulunan, bazılarının yaz sezonunda açılacağı ve çenemizin işlevini unutacağımız en lüks otelleri yazdık. Dileğimiz herkesin bu konforu bir gün deneyimlemesi…
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Singita Milele, Grumeti Reserve, Serengeti National Park, Tanzanya
2. Melote House, Lepogo Lodges, Lapalala Wilderness Reserve, Güney Afrika
3. Tawana, Moremi Game Reserve, Botsvana
4. Southern Ocean Lodge, Kangaroo Island, Avustralya
5. Soneva Secret, Haa Dhaalu, Maldivler
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. One Only Kéa Island, Kiklad Adaları, Yunanistan
7. Four Seasons Resort and Residences Cabo San Lucas at Cabo Del Sol, Baja Kaliforniya, Meksika
8. Atzaro Okavango, Okavango Delta, Botsvana
9. Todos Santos Boutique Hotel, Baja Kaliforniya, Meksika
10. Six Senses La Sagesse, Grenada
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Anantara Koh Yao Yai Resort & Villas, Coast of Phuket, Tayland
12. Kibale Lodge, Volcanoes Safaris, Uganda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın