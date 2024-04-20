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Fiyatları Karşısında Çenenizin Varlığını Unutacağınız Dünyanın En Lüks Otelleri

Fiyatları Karşısında Çenenizin Varlığını Unutacağınız Dünyanın En Lüks Otelleri

Mekan Önerileri Otel
Yeter Şirin
Yeter Şirin - Onedio Üyesi
20.04.2024 - 10:01

“Zengin malı züğürdün çenesini yorar” atasözünü herkes bilir. Söz konusu şatafat ve lüks olunca kesenin ağzını açabilen bir kısım var ki bu biz full Hd ekran izliyoruz adeta o yaşantıları. Bu yazımızda Robb Report sitesinde bulunan, bazılarının yaz sezonunda açılacağı ve çenemizin işlevini unutacağımız en lüks otelleri yazdık. Dileğimiz herkesin bu konforu bir gün deneyimlemesi…

Kaynak: https://robbreport.com/travel/hotels/...
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1. Singita Milele, Grumeti Reserve, Serengeti National Park, Tanzanya

1. Singita Milele, Grumeti Reserve, Serengeti National Park, Tanzanya

Geniş aileleri ve özel safari deneyimi arayan grupları hedefleyen villa 10 kişiye kadar ağırlayabiliyor. Her süitte teras veya güverte, giyinme odası, açık hava duşu ve muhteşem manzaralar bulunmaktadır. Süitlerden ikisinde jakuzi bulunmakta olup villanın ortak alanları, boma, açık hava sahası, sonsuzluk havuzu ve sinema odasıyla daha da özel bir hale gelmiş. Oda fiyatı tam tamına $26,250…

2. Melote House, Lepogo Lodges, Lapalala Wilderness Reserve, Güney Afrika

2. Melote House, Lepogo Lodges, Lapalala Wilderness Reserve, Güney Afrika

Güney Afrika'nın Limpopo Eyaletinde kar amacı gütmeyen nadir bir pansiyon olan Melote House, çok kuşaklı aile seyahatleri için inşa edilmiş ve Lapalala Wilderness'ın eşsiz manzaralarını sunmak üzere tasarlanmış. Karbon nötr bir projesi olan ve doğrudan üzerinde bulunduğu yamaçtan alınan toprak duvarlarla inşa edilen ev 12 kişilik. $12,000’dan başlayan fiyatlarla…

3. Tawana, Moremi Game Reserve, Botsvana

3. Tawana, Moremi Game Reserve, Botsvana

Süitlerde salonlar, özel teraslar, dalma havuzları, açık hava salonları ve nehir ve otlak manzaraları bulunan bu eşsiz otel de bu odaların ikisi aileler için ayrılmış. Yüzde 100 güneş enerjisiyle çalışan kampta bir kütüphane, şarap mahzeni, odun ateşinde pizza fırını, açık hava yemek salonu ve 16 metrelik tur havuzu bulunmakta. Oda fiyatı $4,390’dan başlayan fiyatlarla…

4. Southern Ocean Lodge, Kangaroo Island, Avustralya

4. Southern Ocean Lodge, Kangaroo Island, Avustralya

Dört yıl önce Güney Avustralya kıyılarındaki bu ada yıkıcı orman yangınlarıyla harap oldu. 25 süitlik tesis aynı yerde yeniden inşa edildi ancak küçük bir değişiklikle bu odalar çarpan okyanus dalgalarından 130 metreden fazla yükseklikteki uçurumun tepesindeki manzaradan en iyi şekilde yararlanmaları sağlanmış. Southern Ocean Lodge 2.0'a yapılan en büyük eklenti ise yepyeni, yaklaşık 7.000 metrekarelik, dört yatak odalı, dalma havuzları, şömineler ve aynı derecede büyüleyici manzaralarla tamamlanan, kendi tenha konumuna tünemiş bir çatı katına yükseltilmiş bir alternatif. Oda fiyatı çift kişilik $3,400’dan başlayan fiyatlarla…

5. Soneva Secret, Haa Dhaalu, Maldivler

5. Soneva Secret, Haa Dhaalu, Maldivler

14 villalık site Soneva'nın kurucusu Sonu Shivdasani imzalı bu ultra lüks bir ortamda son teknoloji sağlık uygulamaları sunacak; Maldivler'deki ilk yüzen villa özelliği bulunuyor. Her villanın kendi uşağı ve bir şefi olacak, ayrıca çatılar kayarak açılıp yıldızları seyredebileceksiniz. Issız plajlarda piknik yapmaktan, deniz biyologları tarafından yönetilen gezilerle rehberli şnorkelle yüzmeye kadar her şey için yapabileceğiniz otelin çift kişilik oda fiyatı $3,127’dan başlıyor.

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6. One Only Kéa Island, Kiklad Adaları, Yunanistan

6. One Only Kéa Island, Kiklad Adaları, Yunanistan

Kiklad Adaları'ndan Yunan başkentine en yakın olan bu 63 villalık otel, adanın batı kıyısında 160 dönümlük kendi sahil arazisinde yer alıyor. Otelde iki restoran ve beş bar bulunacak olup, bunlardan biri açık havada günlük balıkları yiyebileceğiniz Yunan chorasını taklit etmeyi amaçlamakta. İki kişilik odalar $1,874’dan başlayan fiyatlarla…

7. Four Seasons Resort and Residences Cabo San Lucas at Cabo Del Sol, Baja Kaliforniya, Meksika

7. Four Seasons Resort and Residences Cabo San Lucas at Cabo Del Sol, Baja Kaliforniya, Meksika

İsminin saçmalığı ve uzunluğu görmezden gelinirse otel yarımadanın güney ucundaki cazibesi gerçeğine odaklanmak gerekiyor. Ocak ve Mart sonları arasında balina gözlemciliği için önemli bir nokta olan Cortez Denizi'nde bulunan bu 96 odalı tesiste okyanus manzaralı üç havuz, 10 tedavi odası bulunan dev bir spa ve hatta Oprah'ın favori eğitmeni Harley Pasternak tarafından yönetilen bir fitness merkezi yer alıyor. Duble odalar $1,600’dan başlıyor ve otel 1 Mayıs itibariyle hizmet vermeye başlıyor.

8. Atzaro Okavango, Okavango Delta, Botsvana

8. Atzaro Okavango, Okavango Delta, Botsvana

Botsvana'daki Okavango Deltası'na yapılan Atzaro, çok sevilen bir safari uzmanı olan Beks Ndlovu tarafından işletiliyor. 10 süitte özel havuzlar ve orta yüzyıla özgü bir dekorun yanı sıra açık havada uyuklamak için 'yıldız yatakları' bulunuyor. Daha da iyisi, şirketin ABCF vakfı yerel başkent Maun'da 15 yerel öğrencinin eğitimini finanse etmek için bir eğitim programı başlatmış. Çift kişilik odaların fiyatı $1,380’dan başlıyor.

9. Todos Santos Boutique Hotel, Baja Kaliforniya, Meksika

9. Todos Santos Boutique Hotel, Baja Kaliforniya, Meksika

Biraz tozlu ve yavaş tempolu bir kasabada bulunan Todos Santos’da her biri ayrı ayrı tasarlanmış ve sanatçı Neftali Espino tarafından yarımadanın hikayesini anlatmaya yardımcı olması amaçlanan özel bir duvar resmine sahip sadece 10 oda bulunmakta. Çatı katında bir teras, ısıtmalı havuz ve Mexico City'nin ödüllü barı Licorería Limantour'un kokteylleri de dahil olmak üzere yiyecek-içecek servisi bulunmaktadır. Çift kişilik oda fiyatı $1,343’dan başlayan fiyatlarla…

10. Six Senses La Sagesse, Grenada

10. Six Senses La Sagesse, Grenada

Grenada baharat üretimiyle tanınan, gözden kaçmış bir Karayip ada ülkesi. Six Senses adanın güneyinde 38 dönümlük bir arazide, geleneksel bir balıkçı köyünü çağrıştıracak bir tasarıma sahip. Tüm odalar alçak ve asla yerel bir palmiye ağacından daha yüksek olmayacak, bahçelerdeki yürüyüş yolları ise adanın en ünlü ihracatına bir selam niteliğinde ve yeniden kullanılmış hindistan cevizi kabuklarından yapıldı. Çift kişilik oda fiyatı $1,300.

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11. Anantara Koh Yao Yai Resort & Villas, Coast of Phuket, Tayland

11. Anantara Koh Yao Yai Resort & Villas, Coast of Phuket, Tayland

Phang Nga Körfezi'nden yemyeşil bir kireçtaşı adasına yapılmış olan Anantara Koh Yao Yai Resort & Villas, altın kumsalları ile lüks ve huzuru misafirlerine sunuyor. Otel; 148 süit, havuz villası ve çatı katından (hidro havuzları ve kaplıcaları olan özel sağlıklı yaşam villaları dahil) oluşsa da aksiyonun çoğu tropikal 'dışarıda' gerçekleşiyor. Yakındaki Laem Had Plajı önemli bir cazibe merkezi olup Koh Yao Yai kumsalı, çevredeki okyanusta kıvrımlı desenler yaratan bir doğa harikası yerde süit oda fiyatı $1,272’dan başlıyor.

12. Kibale Lodge, Volcanoes Safaris, Uganda

12. Kibale Lodge, Volcanoes Safaris, Uganda

Kibale Lodge, Uganda'nın Kibale Ulusal Parkı yakınlarında, maymunlar gezegeninden sadece 30 dakika uzaklıkta bulunan sekiz oda ve bir villadan oluşuyor. Bu park 1.500 şempanzeyle dolu ve Rwenzori Dağları'nın (Ay Dağları) karlı zirvelerinin panoramik manzarasına sahip. Tarihi Fort Portal kasabasına arabayla sadece bir saat ve Kasese uçak pistine bir saat uzaklıkta olan Kibele Lodge’de oda fiyatı kişi başı $1,200.

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