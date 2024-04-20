Fiyatları Karşısında Çenenizin Varlığını Unutacağınız Dünyanın En Lüks Otelleri

Dört yıl önce Güney Avustralya kıyılarındaki bu ada yıkıcı orman yangınlarıyla harap oldu. 25 süitlik tesis aynı yerde yeniden inşa edildi ancak küçük bir değişiklikle bu odalar çarpan okyanus dalgalarından 130 metreden fazla yükseklikteki uçurumun tepesindeki manzaradan en iyi şekilde yararlanmaları sağlanmış. Southern Ocean Lodge 2.0'a yapılan en büyük eklenti ise yepyeni, yaklaşık 7.000 metrekarelik, dört yatak odalı, dalma havuzları, şömineler ve aynı derecede büyüleyici manzaralarla tamamlanan, kendi tenha konumuna tünemiş bir çatı katına yükseltilmiş bir alternatif. Oda fiyatı çift kişilik $3,400’dan başlayan fiyatlarla…