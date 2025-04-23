Fiyakalı Müzikallerden En Sevilen 13 Şarkı
Müzikaller, sahnedeki görkemleri ve akılda kalıcı melodileriyle kalbimizi çalmayı başarıyor. Bazıları bizi kahkahalara boğarken bazıları ise gözlerimizi dolduruyor. Ama bir gerçek var ki içlerinden bazı şarkılar, sahnenin ötesine geçerek popüler kültürün ayrılmaz bir parçası haline geliyor! İşte hem Broadway’i hem de sinema perdesini kasıp kavuran, herkesin diline dolanan o şarkılar...
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1. "The Phantom of the Opera" – The Phantom of the Opera
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2. "Defying Gravity" – Wicked
3. "Don’t Cry for Me Argentina" – Evita
4. "Memory" – Cats
5. "I Dreamed a Dream" – Les Misérables
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6. "All That Jazz" – Chicago
7. "You Can’t Stop the Beat" – Hairspray
8. "Somewhere" – West Side Story
9. "Seasons of Love" – Rent
10. One Day More" – Les Misérables
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11. "Cell Block Tango" – Chicago
12. "Mamma Mia" – Mamma Mia!
13. "Sweet Transvestite" - The Rocky Horror Picture Show
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