Fiyakalı Müzikallerden En Sevilen 13 Şarkı

Müzikaller, sahnedeki görkemleri ve akılda kalıcı melodileriyle kalbimizi çalmayı başarıyor. Bazıları bizi kahkahalara boğarken bazıları ise gözlerimizi dolduruyor. Ama bir gerçek var ki içlerinden bazı şarkılar, sahnenin ötesine geçerek popüler kültürün ayrılmaz bir parçası haline geliyor! İşte hem Broadway’i hem de sinema perdesini kasıp kavuran, herkesin diline dolanan o şarkılar...