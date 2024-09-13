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Alışverişte Fiş Dönemi Yeniden Başlıyor: Bu Kez Almayan da Yanacak

Alışverişte Fiş Dönemi Yeniden Başlıyor: Bu Kez Almayan da Yanacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
13.09.2024 - 12:06

Hazine ve Maliye Bakanlığı nakit akışını da kontrol altına alabilmek, kayıt dışının önüne geçebilmek için yeni bir yönteme başvuracak. 'Eski' ama yeni olan bu yöntemle müşteriye de fiş alma zorunluluğu geliyor.

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Eskinin "Vergi İadesi Zarfları" bugün unutulsa da "fiş toplama" zorunluluğu yeniden dönüyor. Zarflar yeniden gündemimizde yok ama fiş almayana ceza gündemde!

Eskinin "Vergi İadesi Zarfları" bugün unutulsa da "fiş toplama" zorunluluğu yeniden dönüyor. Zarflar yeniden gündemimizde yok ama fiş almayana ceza gündemde!

Şu anda fiş vermeyen esnaf büyük bir ceza ile karşı karşıya kalıyor, yeni düzenleme ile fiş almayan müşteri de bu cezaya maruz kalacak.

Şu anda fiş vermeyen esnaf büyük bir ceza ile karşı karşıya kalıyor, yeni düzenleme ile fiş almayan müşteri de bu cezaya maruz kalacak.

Alışveriş sonrası fişini almayan müşteri 5 bin TL'lik ceza ile karşı karşıya kalacak.

Alışveriş sonrası fişini almayan müşteri 5 bin TL'lik ceza ile karşı karşıya kalacak.

Fiş kesmeyen esnaflara büyük cezalar uygulanacak. Her ihlalde ceza miktarı artacak. İlk tespitte 20 bin TL ceza verilecek. İkinci tespitte ceza 30 bin TL'ye yükselecek, üçüncü tespitte 40 bin TL olacak ve altıncı tespitte ise ceza 100 bin TL'ye ulaşacak.

Fiş kesmeyen esnaflara büyük cezalar uygulanacak. Her ihlalde ceza miktarı artacak. İlk tespitte 20 bin TL ceza verilecek. İkinci tespitte ceza 30 bin TL'ye yükselecek, üçüncü tespitte 40 bin TL olacak ve altıncı tespitte ise ceza 100 bin TL'ye ulaşacak.

Konuyla ilgili A Haber'e konuşan Faruk Erdem, müşterilerin cezadan kaçınmak için yapması gerekenleri anlattı:

Konuyla ilgili A Haber'e konuşan Faruk Erdem, müşterilerin cezadan kaçınmak için yapması gerekenleri anlattı:

'Bu tebliğ yürürlüğe girdiğinde, fiş talep ettiğinizde size fiş vermeyen bir esnafla karşılaşırsanız, 5 gün içinde vergi dairesine başvurarak şikayette bulunabilirsiniz. Şikayetinizi yapmanız durumunda, fişsiz alışveriş nedeniyle karşılaşabileceğiniz 5 bin TL'lik cezanın önüne geçebilirsiniz. Bu uygulamayla birlikte, herkes fiş ve faturalarını talep etmekte daha dikkatli olacak.'

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