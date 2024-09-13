Alışverişte Fiş Dönemi Yeniden Başlıyor: Bu Kez Almayan da Yanacak
Alışverişte Fiş Dönemi Yeniden Başlıyor: Bu Kez Almayan da Yanacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı nakit akışını da kontrol altına alabilmek, kayıt dışının önüne geçebilmek için yeni bir yönteme başvuracak. 'Eski' ama yeni olan bu yöntemle müşteriye de fiş alma zorunluluğu geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eskinin "Vergi İadesi Zarfları" bugün unutulsa da "fiş toplama" zorunluluğu yeniden dönüyor. Zarflar yeniden gündemimizde yok ama fiş almayana ceza gündemde!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şu anda fiş vermeyen esnaf büyük bir ceza ile karşı karşıya kalıyor, yeni düzenleme ile fiş almayan müşteri de bu cezaya maruz kalacak.
Alışveriş sonrası fişini almayan müşteri 5 bin TL'lik ceza ile karşı karşıya kalacak.
Fiş kesmeyen esnaflara büyük cezalar uygulanacak. Her ihlalde ceza miktarı artacak. İlk tespitte 20 bin TL ceza verilecek. İkinci tespitte ceza 30 bin TL'ye yükselecek, üçüncü tespitte 40 bin TL olacak ve altıncı tespitte ise ceza 100 bin TL'ye ulaşacak.
Konuyla ilgili A Haber'e konuşan Faruk Erdem, müşterilerin cezadan kaçınmak için yapması gerekenleri anlattı:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın