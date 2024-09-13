Emekliye Ocak Zammı İçin Beklenen Tahminler Güncellendi: En Düşük 14.500 TL Olacak İddiası

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025 yılına yeni maaş artışlarıyla adım atacak. Ocak ayında maaşlara, 2024 yılının ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranına göre bir zam yapılacak. Bu zam için hesaplamalar ise şimdiden başladı.