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Emekliye Ocak Zammı İçin Beklenen Tahminler Güncellendi: En Düşük 14.500 TL Olacak İddiası

Emekliye Ocak Zammı İçin Beklenen Tahminler Güncellendi: En Düşük 14.500 TL Olacak İddiası

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
13.09.2024 - 11:31

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025 yılına yeni maaş artışlarıyla adım atacak. Ocak ayında maaşlara, 2024 yılının ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranına göre bir zam yapılacak. Bu zam için hesaplamalar ise şimdiden başladı.

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Son altı aylık dilime girilirken Temmuz ve Ağustos ayı verileri belirlendi. Temmuz'da enflasyon %3.23, Ağustos'ta %2.47 olarak belirlendi. 4 aylık verinin ardından zamlar belirlenecek ancak şimdiden ipuçları belli oldu.

Son altı aylık dilime girilirken Temmuz ve Ağustos ayı verileri belirlendi. Temmuz'da enflasyon %3.23, Ağustos'ta %2.47 olarak belirlendi. 4 aylık verinin ardından zamlar belirlenecek ancak şimdiden ipuçları belli oldu.

Orta Vadeli Program'ın ön görüsü yıl sonu için enflasyonun tahmini olarak %41.5 olacağı yönüde; bu rakam sonucunda altı aylık enflasyon da %13.44 olarak tespit ediliyor. Ekonomistlerin tahmini ise %14.76 oldu.

Orta Vadeli Program'ın ön görüsü yıl sonu için enflasyonun tahmini olarak %41.5 olacağı yönüde; bu rakam sonucunda altı aylık enflasyon da %13.44 olarak tespit ediliyor. Ekonomistlerin tahmini ise %14.76 oldu.

Ekonomistlerin tahmini üzerinden yapılan hesaplamalar şimdiden başladı. En düşük emekli maaşın bu hesaplamayla 14.500 TL bandına yaklaştığı görülüyor.

Ekonomistlerin tahmini üzerinden yapılan hesaplamalar şimdiden başladı. En düşük emekli maaşın bu hesaplamayla 14.500 TL bandına yaklaştığı görülüyor.

Mevcut maaşı 12.500 TL olan bir emekli bu hesaplama ile 14.345 TL alacak.

Mevcut maaşı 12.500 TL olan bir emekli bu hesaplama ile 14.345 TL alacak.

En düşük maaş sıralamasında olan 12.600 TL ve 12.700 TL alan diğer iki grubun maaşı ise bu hesaplama ile 14.459 TL ve 14.574 TL olarak belirlenecek.

En düşük maaş sıralamasında olan 12.600 TL ve 12.700 TL alan diğer iki grubun maaşı ise bu hesaplama ile 14.459 TL ve 14.574 TL olarak belirlenecek.

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