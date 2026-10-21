Fırın Tepsisindeki Yanık Lekelerini Ovalamadan Çıkarmanın Yolu

Fırın tepsisi, üzerinde pişen yağlar yüzünden zamanla koyu bir tabaka kazanıyor. Oluşan tabaka aslında tepsinin yüzeyini daha az yapışkan hale getiriyor ve ısıyı daha iyi emdiği için yemeklerin daha çabuk kızarmasını sağlıyor. Kirli görünse de pişirmek için güvenli.

Yanmış yemek artıkları ve kabuklanmış yağ ise mutlaka temizlenmeli, ne kadar uzun beklenirse çıkarmak da o kadar zorlaşıyor. Yemek yazarı Ashley Poskin, alüminyum tepsiler üzerinde beş yöntemi denedi ve her birini 1 ile 5 arasında puanladı.