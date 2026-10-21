Fırın Tepsisindeki Yanık Lekelerini Ovalamadan Çıkarmanın Yolu
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Fırın tepsileri zamanla kararıyor, yanmış yemek artıkları ve yağ lekeleri sıradan bir bulaşık süngeriyle çıkmıyor. Bir yemek yazarı en yaygın beş temizleme yöntemini aynı tepside denedi, en iyi sonucu veren yöntem neredeyse hiç ovalama gerektirmedi.
Tepsinin kararması her zaman kir anlamına gelmiyor
Folyo ya da karbonat ve sirke beklenen sonucu vermedi
Karbonat ve oksijenli suyla bir gece bekletmek en iyi sonucu verdi
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