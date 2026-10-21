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Yaşam
Fırın Tepsisindeki Yanık Lekelerini Ovalamadan Çıkarmanın Yolu

Fırın Tepsisindeki Yanık Lekelerini Ovalamadan Çıkarmanın Yolu

Defne İpekzade
Defne İpekzade - Yaşam Editörü
21.10.2026 - 17:02
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Fırın tepsileri zamanla kararıyor, yanmış yemek artıkları ve yağ lekeleri sıradan bir bulaşık süngeriyle çıkmıyor. Bir yemek yazarı en yaygın beş temizleme yöntemini aynı tepside denedi, en iyi sonucu veren yöntem neredeyse hiç ovalama gerektirmedi.

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Tepsinin kararması her zaman kir anlamına gelmiyor

Tepsinin kararması her zaman kir anlamına gelmiyor

Fırın tepsisi, üzerinde pişen yağlar yüzünden zamanla koyu bir tabaka kazanıyor. Oluşan tabaka aslında tepsinin yüzeyini daha az yapışkan hale getiriyor ve ısıyı daha iyi emdiği için yemeklerin daha çabuk kızarmasını sağlıyor. Kirli görünse de pişirmek için güvenli.

Yanmış yemek artıkları ve kabuklanmış yağ ise mutlaka temizlenmeli, ne kadar uzun beklenirse çıkarmak da o kadar zorlaşıyor. Yemek yazarı Ashley Poskin, alüminyum tepsiler üzerinde beş yöntemi denedi ve her birini 1 ile 5 arasında puanladı.

Folyo ya da karbonat ve sirke beklenen sonucu vermedi

Folyo ya da karbonat ve sirke beklenen sonucu vermedi

Karbonatla su karışımını buruşturulmuş alüminyum folyoyla ovmak en düşük puanı aldı, çok emek ve zaman istedi. Karbonat ve sirke karışımını 30 dakika bekletmek de çok ovalama gerektirdi, karışımı 8 saat bekletmek sonucu değiştirmedi.

Krem tartarı tepsiye serpip üzerine sirke püskürtmek ve en az 8 saat kurumaya bırakmak daha iyi sonuç verdi. Hazır fırın temizleyici spreyle çelik yün ise lekeleri hızla çıkardı ama yazar yemek pişirdiği tepside bu kadar çok kimyasal kullanmaktan hoşlanmadı. Spreyin alüminyum tepsilere zarar verebileceği, önce bir köşede denenmesi gerektiği de belirtiliyor.

Karbonat ve oksijenli suyla bir gece bekletmek en iyi sonucu verdi

Karbonat ve oksijenli suyla bir gece bekletmek en iyi sonucu verdi

Testin birincisi karbonat ve oksijenli su oldu. Tepsinin tüm yüzeyine bolca karbonat serpiliyor, üzerine karbonat tamamen ıslanana kadar oksijenli su püskürtülüyor ve tepsi bütün gece bekletiliyor.

Sabah kuruyan karbonat plastik bir kazıyıcıyla toplanıp çöpe atılıyor. Ardından tepsi ılık, sabunlu suda sert yüzlü bir süngerle yıkanıyor. Poskin, lekelerin büyük bölümünün kolayca kalktığını ve asıl işin uyurken yapılmasını çok sevdiğini anlatıyor.

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Defne İpekzade
Defne İpekzade
Yaşam Editörü
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