Finans ve Ekonomi Dünyasında Sıkça Adından Söz Edilen Keynes Teorisi Nedir?
Finans ve Ekonomi Dünyasında Sıkça Adından Söz Edilen Keynes Teorisi Nedir?
Keynes teorisi, ekonominin temel teorilerinden biri. Klasik teoriye karşı gelen Keynes teorisinin ne olduğunu ve temel ilkelerini merak ediyorsanız içeriğe buyurun!
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Keynes Teorisi, John Maynard Keynes tarafından ortaya atılan bir teori.
Keynes, teorisini The General Theory of Employment, Interest and Money (İstihdamın, Faizin ve Paranın Genel Teorisi) adlı kitapta açıklıyor.
Keynes'in teorisi klasik teorinin tam tersi. Klasik teoride ekonominin kendiliğinden düzeleceğine inanılıyor. Ama Keynes bunu reddediyor.
Büyük Buhran yaşanana kadar ekonominin müdahale edilmeden kendini düzenlediği kabul ediliyordu.
Klasik teorinin yanlışlığı 1929 Dünya Buhranı ile ortaya çıkıyor.
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Keynes'e göre serbest piyasanın tam istihdamı kendiliğinden sağlama imkanı yok.
Keynesyen teoride toplam talep canlandırılarak işsizlikle mücadele edilmesi öngörülüyor.
Keynes'e göre aşırı tasarruf doğru değil.
Keynes'in teorisine göre yetersiz bir talep varsa uzun vadede bu işsizliğe neden olabilir.
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