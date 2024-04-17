Finans ve Ekonomi Dünyasında Sıkça Adından Söz Edilen Keynes Teorisi Nedir?

Ona göre ekonominin müdahale edilmeden kendi başına düzelmesi mümkün değil. Tam istihdam düzeyinden uzaklaşan ekonomi klasik teoride kendiliğinden tekrar dengeye dönebiliyor. Bunun bir sonucu olarak klasik teoride devlet müdahalesi kabul edilmiyor.

Klasik teoride bu durum için herkesin bildiği “bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” deyişi kullanılıyor.