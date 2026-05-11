article/comments
article/share
Haberler
TV
Final Kararları Art Arda Geldi: Bazı Kanallar Neredeyse Dizisiz Kaldı!

Final Kararları Art Arda Geldi: Bazı Kanallar Neredeyse Dizisiz Kaldı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.05.2026 - 13:45

2025-2026 sezonunun sonuna yaklaşılırken dizilerle ilgili kararlar verilmeye başlandı. Hangi dizilerin final yapacağı, hangi dizilerin önümüzdeki sezon devam edeceği teker teker belli oluyor. Şu an için verilen üç final kararının ardından bazı kanalların yalnızca birer dizisi kaldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sezon sonuna yaklaşırken Atv'de Kuruluş Orhan, NOW TV'de Kıskanmak ve Show TV'de Delikanlı dizileri final kararı aldı.

Sezon sonuna yaklaşırken Atv'de Kuruluş Orhan, NOW TV'de Kıskanmak ve Show TV'de Delikanlı dizileri final kararı aldı.

Reklam gelirlerinin düşmesi, reyting rekabeti, oyuncuların kaşelerindeki artış ve yüksek maliyetler dizilerin final kararı almasına yol açıyor. Reytingler iyi gitse bile maliyetler kimi zaman dizinin sezona erken veda etmesine de neden oluyor. Gününün birincisi olmayı başaran Çirkin dizisi bu sebeple 8. bölümüyle sezona ara verecek.

Final kararlarının ardından bazı kanalların yalnızca birer dizisi kaldı.

Final kararlarının ardından bazı kanalların yalnızca birer dizisi kaldı.

Atv'de yayına devam eden tek dizi A.B.İ. olurken, geçtiğimiz yılın zirvesinde yer alan Show TV yalnızca Kızılcık Şerbeti'yle yoluna devam ediyor. Star TV'de Sevdiğim Sensin ve Çirkin, NOW TV'de Yeraltı ve Halef, Kanal D'de Uzak Şehir, Eşref Rüya, Arka Sokaklar ve Güller ve Günahlar yoluna devam edecek. En çok diziye sahip olan kanal ise TRT 1 oldu. Cennetin Çocukları, Mehmed Fetihler Sultanı, Taşacak Bu Deniz, Gönül Dağı ve Teşkilat şimdilik yoluna devam eden yapımlar. Ancak Cennetin Çocukları'yla ilgili karar henüz verilmedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın