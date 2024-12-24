Final Haftasına Adım Adım Yaklaşırken Ders Çalışmak İçin Sana Gaz Verecek 12 Şarkı
Final Haftasına Adım Adım Yaklaşırken Ders Çalışmak İçin Sana Gaz Verecek 12 Şarkı
İnsan ders çalışmak için yeterli motivasyonu bir türlü bulamıyor. Bu listede yer alan şarkılar sana çok iyi gelecek. Listeyi dinle, sonrasında derslere çalışmaya başla!
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1. Eminem - Lose Yourself
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2. The Script - Hall of Fame ft. will.i.am
3. Rachel Platten - Fight Song
4. Sia - Unstoppable
5. Katy Perry - Part Of Me
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6. Imagine Dragons - Believer
7. Kelly Clarkson - Stronger (What Doesn't Kill You)
8. Alicia Keys - Girl on Fire
9. P!nk - Just Like Fire
10. Sia - Never Give Up
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11. Taylor Swift - Shake It Off
12. Demi Lovato - Confident
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