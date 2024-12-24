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Final Haftasına Adım Adım Yaklaşırken Ders Çalışmak İçin Sana Gaz Verecek 12 Şarkı

etiket Final Haftasına Adım Adım Yaklaşırken Ders Çalışmak İçin Sana Gaz Verecek 12 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
24.12.2024 - 23:56

İnsan ders çalışmak için yeterli motivasyonu bir türlü bulamıyor. Bu listede yer alan şarkılar sana çok iyi gelecek. Listeyi dinle, sonrasında derslere çalışmaya başla!

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1. Eminem - Lose Yourself

2. The Script - Hall of Fame ft. will.i.am

3. Rachel Platten - Fight Song

4. Sia - Unstoppable

5. Katy Perry - Part Of Me

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6. Imagine Dragons - Believer

7. Kelly Clarkson - Stronger (What Doesn't Kill You)

8. Alicia Keys - Girl on Fire

9. P!nk - Just Like Fire

10. Sia - Never Give Up

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11. Taylor Swift - Shake It Off

12. Demi Lovato - Confident

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Radlands
Radlands
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