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Filmde Duyup "Bu Şarkı Neymiş Böyle Ya?" Diyerek Çok Beğendiğimiz 13 Şarkı

etiket Filmde Duyup "Bu Şarkı Neymiş Böyle Ya?" Diyerek Çok Beğendiğimiz 13 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
30.03.2024 - 14:16

Bazen filmde yer alan şarkılar o sahnenin çok daha mükemmel olmasını sağlar. Ve hatta o şarkılar olmadan o sahne çok daha yavan bir hal alır...

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1. Freedom - Django Unchained

2. Blackway & Black Caviar - "What's Up Danger" (Spider-Man: Into the Spider-Verse)

3. 'City of Stars' (Duet ft. Ryan Gosling, Emma Stone) - La La Land

4. Natasha Bedingfield - Unwritten (as featured in Anyone But You)

5. Kill Bill - Bang Bang (My Baby Shot Me Down)

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6. Dirty Dancing - Time of my Life

7. Natasha Bedingfield - Pocketful of Sunshine

8. Gangstas Paradise - Dangerous Minds

9. Ellie Goulding - Love Me Like You Do

10. Lady Gaga, Bradley Cooper - Shallow (from A Star Is Born)

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11. Jai Ho - Slumdog Millionaire

12. Christina Aguilera, Lil' Kim, Mya, P!nk - Lady Marmalade

13. Eminem - Lose Yourself

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