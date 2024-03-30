Filmde Duyup "Bu Şarkı Neymiş Böyle Ya?" Diyerek Çok Beğendiğimiz 13 Şarkı
Filmde Duyup "Bu Şarkı Neymiş Böyle Ya?" Diyerek Çok Beğendiğimiz 13 Şarkı
Bazen filmde yer alan şarkılar o sahnenin çok daha mükemmel olmasını sağlar. Ve hatta o şarkılar olmadan o sahne çok daha yavan bir hal alır...
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1. Freedom - Django Unchained
2. Blackway & Black Caviar - "What's Up Danger" (Spider-Man: Into the Spider-Verse)
3. 'City of Stars' (Duet ft. Ryan Gosling, Emma Stone) - La La Land
4. Natasha Bedingfield - Unwritten (as featured in Anyone But You)
5. Kill Bill - Bang Bang (My Baby Shot Me Down)
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6. Dirty Dancing - Time of my Life
7. Natasha Bedingfield - Pocketful of Sunshine
8. Gangstas Paradise - Dangerous Minds
9. Ellie Goulding - Love Me Like You Do
10. Lady Gaga, Bradley Cooper - Shallow (from A Star Is Born)
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11. Jai Ho - Slumdog Millionaire
12. Christina Aguilera, Lil' Kim, Mya, P!nk - Lady Marmalade
13. Eminem - Lose Yourself
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