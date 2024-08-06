Filenin Sultanları Zaferi Sıcağı Sıcağına Anlattı: "Bütün Tie-Break Boyunca Ağladım"

Filenin Sultanları, Çin'i 3-2 yenerek Yarı Final sevinci yaşadı. Maç sonu duygu seline TRT 1 canlı yayınında tüm Türkiye şahit oldu. Gözyaşları ile verilen röportajlarda Filenin Sultanları, madalya ile dönmek istediklerini söyledi.