Filenin Sultanları Zaferi Sıcağı Sıcağına Anlattı: "Bütün Tie-Break Boyunca Ağladım"
Filenin Sultanları Zaferi Sıcağı Sıcağına Anlattı: "Bütün Tie-Break Boyunca Ağladım"
Filenin Sultanları, Çin'i 3-2 yenerek Yarı Final sevinci yaşadı. Maç sonu duygu seline TRT 1 canlı yayınında tüm Türkiye şahit oldu. Gözyaşları ile verilen röportajlarda Filenin Sultanları, madalya ile dönmek istediklerini söyledi.
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Çin'i büyük bir heyecanın ardından 3-2 yendiğimiz maçın ardından sporcularımız gözyaşlarına hakim olamadı.
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TRT 1 ekranlarında Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın röportajı esnasında hep bir arada başkanlarıyla sevinçlerini paylaşmaya gelen sporcuların röportajları, mutlulukları ve gözyaşları tüm Türkiye'yi duygulandırdı.
Filenin Sultanları'nın maçın ardından sıcağı sıcağına yaşadığı sevinç:
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