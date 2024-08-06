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Sergen Yalçın'ın Yeni Adresi Belli Oluyor: Suudi Arabistan'dan Teklif Var

Sergen Yalçın'ın Yeni Adresi Belli Oluyor: Suudi Arabistan'dan Teklif Var

hakankarakoca90
hakankarakoca90 - Onedio Üyesi
06.08.2024 - 11:44

Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran ve Euro 2024 esnasında yaptığı yorumlarla gündemden düşmeyen Sergen Yalçın'a yol göründü. Sergen Yalçın, menajeri aracılığıyla görüşmelerini hızlandırdı.

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Beşiktaş'la şampiyonluk yaşamasının ardından Antalyaspor'u çalıştıran ve sezon sonunda devam etmeyeceğini henüz sezon bitmeden açıklayan Sergen Yalçın'ın yeni adresi belli oluyor.

Beşiktaş'la şampiyonluk yaşamasının ardından Antalyaspor'u çalıştıran ve sezon sonunda devam etmeyeceğini henüz sezon bitmeden açıklayan Sergen Yalçın'ın yeni adresi belli oluyor.

Euro 2024'te başarısız tahminleriyle yeniden gündem olmayı başaran teknik direktörün Türkiye'de bir süre de olsa çalışmak istemediği, yurt dışından teklifler beklediği iddia edildi. İlk teklif ise Suudi Arabistan'dan geldi.

Euro 2024'te başarısız tahminleriyle yeniden gündem olmayı başaran teknik direktörün Türkiye'de bir süre de olsa çalışmak istemediği, yurt dışından teklifler beklediği iddia edildi. İlk teklif ise Suudi Arabistan'dan geldi.

Menajeri aracılığıyla görüşmelerini sürdüren Sergen Yalçın'ın şartları kabul edilirse Suudi ekibiyle iki yıllık bir sözleşme imzalayacak. Görüştüğü takıma dair bilgi verilmezken, Sergen Yalçın'ın gelen yorumculuk tekliflerini de şimdilik beklettiği iddia edildi.

Menajeri aracılığıyla görüşmelerini sürdüren Sergen Yalçın'ın şartları kabul edilirse Suudi ekibiyle iki yıllık bir sözleşme imzalayacak. Görüştüğü takıma dair bilgi verilmezken, Sergen Yalçın'ın gelen yorumculuk tekliflerini de şimdilik beklettiği iddia edildi.

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