Filenin Sultanları Yarı Final Maçı Ne Zaman? Türkiye Voleybol Takımının Yarı Finalde Rakibi Kim Olacak?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde Sırbistan ya da İtalya ile mücadele edecek.

Yarı final öncesi, İtalya ile Sırbistan arasındaki mücadelede yarı finale adını yazdıran tarafın hangisi olacağı ve Ay-Yıldızlı ekibin karşısına hangi takımın çıkacağı ise şimdiden büyük bir heyecan yaratıyor.