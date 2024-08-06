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Filenin Sultanları Yarı Final Maçı Ne Zaman? Türkiye Voleybol Takımının Yarı Finalde Rakibi Kim Olacak?

Filenin Sultanları Yarı Final Maçı Ne Zaman? Türkiye Voleybol Takımının Yarı Finalde Rakibi Kim Olacak?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
06.08.2024 - 15:34

A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarih yazmaya devam ediyor! Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde Çin'i yenerek finale yükseldi. Peki, Türkiye voleybol yarı final maçı ne zaman, saat kaçta? 

İşte, Filenin Sultanları'nın yarı final heyecanı...

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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde Çin'i yenerek tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde Çin'i yenerek tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi!

Mücadeleye etkili başlayan Çin, ilk seti 25-25 önde tamamladı. İkinci sete ise hızlı başlayan taraf millilerimiz oldu. Çin, farkı kapatmak için büyük bir mücadele sarf etse de ikinci set 25-21 sona erdi. Üçüncü sette 24-24'lük eşitliği , Melissa Vargas ve Ebrar Karakurt'un sayılarıyla alan Filenin Sultanları, 26-24 skorla, 2-1 öne geçti. 

Dördüncü seti almayı başaran Çin, son sette 3-2 mağlup oldu! Mücadelenin skorer ismi Melissa Vargas, 42 sayıyla maçın yıldızı oldu.

Türkiye Voleybol Yarı Final Maçı Ne Zaman?

Türkiye Voleybol Yarı Final Maçı Ne Zaman?

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımızın, yarı final maçı 8 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Müsabakanın başlangıç saati ise eşleşmenin belli olmasıyla duyurulacak. 

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği mücadele 8 Ağustos'ta saat 17.00 ya da 21.00'de başlayacak.

Filenin Sultanlarının Yarı Final Rakibi Kim Olacak?

Filenin Sultanlarının Yarı Final Rakibi Kim Olacak?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde Sırbistan ya da İtalya ile mücadele edecek. 

Yarı final öncesi, İtalya ile Sırbistan arasındaki mücadelede yarı finale adını yazdıran tarafın hangisi olacağı ve Ay-Yıldızlı ekibin karşısına hangi takımın çıkacağı ise şimdiden büyük bir heyecan yaratıyor.

Yarı Final Rakibimizin Belirleneceği: İtalya-Sırbistan Voleybol Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Yarı Final Rakibimizin Belirleneceği: İtalya-Sırbistan Voleybol Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

İtalya ile Sırbistan arasında gerçekleşecek yarı final mücadelesi bugün gerçekleşecek. Milli takımın rakibi, 6 Ağustos 2024 Salı günü oynan İtalya- Sırbistan maçı sonrası belli olacak. 

Maç, saat 22.00'de başlayacak ve Olimpiyat mücadelesi TRT Spor ya da TRT Spor Yıldız ekranlarında seyirciyle buluşacak.

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