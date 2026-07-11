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Filenin Sultanları Japonya'yı Devirdi!

Filenin Sultanları Japonya'yı Devirdi!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
11.07.2026 - 15:30
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Filenin Sultanları, ev sahibi Japonya ile oynadığı maçtan 3-1 galip ayrıldı. A Milli Kadın Voleybol Takımı bu galibiyetle Milletler Ligi'nde finalde kalmayı garantiledi.

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Filenin Sultanları Japonya'yı devirdi.

Filenin Sultanları Japonya'yı devirdi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi’ndeki (VNL) yürüyüşünü hazırlık etabının ötesine taşıyarak dev bir galibiyetle taçlandırdı. Turnuvanın üçüncü etabındaki üçüncü müsabakasında ev sahibi Japonya ile karşılaşan Filenin Sultanları, baskılı ve organize oyunuyla sahadan 3-1 galip ayrılarak zirve tırmanışını sürdürdü.

Ay-yıldızlılar, ilk sette hem savunmada hem de hücumda vites artırdı. Setin son bölümünde hata yapmayan milliler, bu bölümü 25-22 önde tamamlayarak maçta 1-0 öne geçti. İkinci sette ise ev sahibi avantajını arkasına alan Japonya, savunma direncini yukarı çekti. Filenin Sultanları'nın hücum varyasyonlarına iyi karşılık veren Asya temsilcisi, aynı skorla (25-22) seti hanesine yazdırarak durumu 1-1’e getirdi.

 Üçüncü seti  25-22 kazanarak setlerde durumu 2-1 yaptı ve psikolojik üstünlüğü tamamen ele geçirdi. Dördüncü sette rakibin direncini tamamen kıran Ay-yıldızlı ekibimiz, set boyu üstün götürdüğü mücadeleyi kazanarak salondan 3-1’lik skorla zaferle ayrıldı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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