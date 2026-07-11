Filenin Sultanları Japonya'yı devirdi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi’ndeki (VNL) yürüyüşünü hazırlık etabının ötesine taşıyarak dev bir galibiyetle taçlandırdı. Turnuvanın üçüncü etabındaki üçüncü müsabakasında ev sahibi Japonya ile karşılaşan Filenin Sultanları, baskılı ve organize oyunuyla sahadan 3-1 galip ayrılarak zirve tırmanışını sürdürdü.

Ay-yıldızlılar, ilk sette hem savunmada hem de hücumda vites artırdı. Setin son bölümünde hata yapmayan milliler, bu bölümü 25-22 önde tamamlayarak maçta 1-0 öne geçti. İkinci sette ise ev sahibi avantajını arkasına alan Japonya, savunma direncini yukarı çekti. Filenin Sultanları'nın hücum varyasyonlarına iyi karşılık veren Asya temsilcisi, aynı skorla (25-22) seti hanesine yazdırarak durumu 1-1’e getirdi.

Üçüncü seti 25-22 kazanarak setlerde durumu 2-1 yaptı ve psikolojik üstünlüğü tamamen ele geçirdi. Dördüncü sette rakibin direncini tamamen kıran Ay-yıldızlı ekibimiz, set boyu üstün götürdüğü mücadeleyi kazanarak salondan 3-1’lik skorla zaferle ayrıldı.