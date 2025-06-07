Filenin Sultanları 3'te 3 Yaptı: A Milli Kadın Voleybol Takımımız Polonya'yı da Yenmeyi Başardı!
Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Fransa'yı 3-1 mağlup eden Filenin Sultanları, ikinci maçında da Tayland'ı 3-0 yenmeyi başarmıştı. A Milli Voleybol Takımımız bu kez Polonya ile karşı karşıya geldi. Tie-break setine uzayan maçta galip gelen taraf Filenin Sultanları oldu 🇹🇷 Bu maçın ardından A Milli Voleybol Takımımız dünya üçüncüsü oldu.
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Milletler Ligi'nde Mücadele eden Filenin Sultanları, lige galibiyetle başlamıştı.
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3. müsabakasına Polonya karşısında çıkan Filenin Sultanları bu maçın da galibi olmayı başardı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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Yüzümüzu sadece sultanlarımız güldürüyor, düsman hoplatmaya devam 💜
Harikasınız🇹🇷
Yüreğinize, mücadelenize sağlık!