onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Voleybol
Filenin Sultanları 3'te 3 Yaptı: A Milli Kadın Voleybol Takımımız Polonya'yı da Yenmeyi Başardı!

Filenin Sultanları 3'te 3 Yaptı: A Milli Kadın Voleybol Takımımız Polonya'yı da Yenmeyi Başardı!

Filenin Sultanları
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.06.2025 - 12:08

Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Fransa'yı 3-1 mağlup eden Filenin Sultanları, ikinci maçında da Tayland'ı 3-0 yenmeyi başarmıştı. A Milli Voleybol Takımımız bu kez Polonya ile karşı karşıya geldi. Tie-break setine uzayan maçta galip gelen taraf Filenin Sultanları oldu 🇹🇷 Bu maçın ardından A Milli Voleybol Takımımız dünya üçüncüsü oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Milletler Ligi'nde Mücadele eden Filenin Sultanları, lige galibiyetle başlamıştı.

Milletler Ligi'nde Mücadele eden Filenin Sultanları, lige galibiyetle başlamıştı.

İlk iki maçta hata yapmayan A Milli Voleybol Takımımız Fransa'yı 3-1, Tayland'ı 3-0 devirmişti.

3. müsabakasına Polonya karşısında çıkan Filenin Sultanları bu maçın da galibi olmayı başardı.

3. müsabakasına Polonya karşısında çıkan Filenin Sultanları bu maçın da galibi olmayı başardı.

2025 yaz sezonunu Milletler Ligi ile açan Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yüksek tempolu geçen maçta ilk seti 25-21 kazanarak mücadelede 1-0 öne geçti.

İkinci seti Polonya 25-18 üstünlükle kazanmayı başardı. Setlerde 1-1 eşitlik oldu.

Üçüncü seti 25-23 kazanmayı başaran Sultanlarımız, 2-1 üstün duruma geçti.

Dördüncü sette üstünlük taşırken Polonya öne geçti ve seti 25-22 kazandı. 

Tie-break setinde üstünlük sağlayan Filenin Sultanları maçın galibi oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
23
10
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
ayzin

Yüzümüzu sadece sultanlarımız güldürüyor, düsman hoplatmaya devam 💜

Gülden Ergezen

Harikasınız🇹🇷

SeuS

Yüreğinize, mücadelenize sağlık!