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Fiat Fiyat Listesi Mart 2024: Egea Sedan, Cross, Wagon, Panda ve 500 Güncel Fiyatlar

Fiat Fiyat Listesi Mart 2024: Egea Sedan, Cross, Wagon, Panda ve 500 Güncel Fiyatlar

Fiat
Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
03.03.2024 - 21:48

İtalyan otomotiv üreticisi Fiat, mart ayının fiyat listesini yayınladı. Merakla beklenen fiyat listesinde neredeyse tüm modeller şubat ayına göre zamlandı. Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil konumunda yer alan Egea, 900 bin liranın üzerine çıktı. Peki, Fiat Egea Sedan, Cross, Wagon ne kadar oldu? İşte, Fiat Mart 2024 güncel fiyat listesi.

Kaynak: https://www.fiat.com.tr/
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Fiat fiyat listesi

Fiat fiyat listesi

Türkiye'nin en çok satan otomobili Egea, şubat ayında 864.900 liradan listelenmişti. Aynı model, bu ay 909.900 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Aşağıda yer alan fiyatlar, kampanyalı anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Fiat Egea Sedan fiyat listesi Mart 2024

Fiat Egea Sedan fiyat listesi Mart 2024

  • Easy 1.4 Fire 95 HP 909.900 TL

  • Easy 1.3 M.Jet 95 HP 1.083.900 TL 

  • Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.240.900 TL

  • Easy 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.372.900 TL

  • Urban 1.4 Fire 95 HP 964.900 TL

  • Urban 1.3 M.Jet 95 HP 1.138.900 TL

  • Urban 1.6 M.Jet 130 HP 1.197.900 TL

  • Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.295.900 TL 

  • Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.417.900 TL

  • Lounge 1.4 Fire 95 HP 1.019.900 TL

  • Lounge 1.3 M.Jet 95 HP 1.193.900 TL

  • Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.350.900 TL

  • Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.472.900  TL

  • Limited 1.4 Fire 95 HP 1.074.900 TL

  • Limited 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.405.900 TL 

  • Limited 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.527.900 TL

Fiat Egea Cross fiyat listesi Mart 2024

Fiat Egea Cross fiyat listesi Mart 2024

  • Street 1.4 Fire 95 HP 992.900 TL 

  • Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.296.900 TL 

  • Street 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.418.900 TL 

  • Urban 1.4 Fire 95 HP 1.037.900 TL 

  • Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.341.900 TL

  • Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.463.900 TL

  • Lounge 1.4 Fire 95 HP 1.092.900 TL 

  • Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.396.900 TL 

  • Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.518.900 TL

  • Limited 1.4 Fire 95 HP 1.147.900 TL

  • Limited 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.451.900 TL

  • Limited 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.573.900 TL

Fiat Egea Cross Wagon fiyat listesi Mart 2024

Fiat Egea Cross Wagon fiyat listesi Mart 2024

  • Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.363.900 TL

  • Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.485.900 TL 

  • Lounge 1.0 Firefly 100 HP 1.246.900 TL 

  • Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT 1.418.900 TL 

  • Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT 1.540.900 TL

Fiat Panda fiyat listesi Mart 2024

Fiat Panda fiyat listesi Mart 2024

  • City 1.0 70 HP Hybrid 830.900 TL

  • Cross 4x2 1.0 70 HP Hybrid 887.900 TL

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Fiat 500 fiyat listesi Mart 2024

Fiat 500 fiyat listesi Mart 2024

  • HB Dolcevita 1.0 70 HP Hybrid 997.900 TL

  • Cabrio Dolcevita 1.0 70 HP Hybrid 1.111.900 TL

  • 500e HB La Prima by Bocelli 42kWh 1.325.900 TL

  • 500e 3+1 La Prima by Bocelli 42kWh 1.355.900 TL

  • 500e Cabrio La Prima by Bocelli 42kWh 1.390.900 TL

  • 500X Cross Plus 1.5 Hibrit 130 HP AT E6.4 1.517.900 TL

  • 500X Soft Top 1.5 Hibrit 130 HP AT E6.4 1.587.900 TL

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