Fiat Fiyat Listesi Mart 2024: Egea Sedan, Cross, Wagon, Panda ve 500 Güncel Fiyatlar
Fiat Fiyat Listesi Mart 2024: Egea Sedan, Cross, Wagon, Panda ve 500 Güncel Fiyatlar
Kaynak: https://www.fiat.com.tr/
İtalyan otomotiv üreticisi Fiat, mart ayının fiyat listesini yayınladı. Merakla beklenen fiyat listesinde neredeyse tüm modeller şubat ayına göre zamlandı. Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil konumunda yer alan Egea, 900 bin liranın üzerine çıktı. Peki, Fiat Egea Sedan, Cross, Wagon ne kadar oldu? İşte, Fiat Mart 2024 güncel fiyat listesi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Fiat fiyat listesi
Fiat Egea Sedan fiyat listesi Mart 2024
Fiat Egea Cross fiyat listesi Mart 2024
Fiat Egea Cross Wagon fiyat listesi Mart 2024
Fiat Panda fiyat listesi Mart 2024
İçeriğin Devamı Aşağıda
Fiat 500 fiyat listesi Mart 2024
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda