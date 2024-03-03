Fiat Fiyat Listesi Mart 2024: Egea Sedan, Cross, Wagon, Panda ve 500 Güncel Fiyatlar

İtalyan otomotiv üreticisi Fiat, mart ayının fiyat listesini yayınladı. Merakla beklenen fiyat listesinde neredeyse tüm modeller şubat ayına göre zamlandı. Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil konumunda yer alan Egea, 900 bin liranın üzerine çıktı. Peki, Fiat Egea Sedan, Cross, Wagon ne kadar oldu? İşte, Fiat Mart 2024 güncel fiyat listesi.