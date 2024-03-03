Chery Fiyat Listesi Mart 2024: Tiggo 7, 8 Pro ve Omoda 5 Güncel Fiyatlar
Chery Fiyat Listesi Mart 2024: Tiggo 7, 8 Pro ve Omoda 5 Güncel Fiyatlar
Kaynak: https://cherytr.com
Çin'in otomobil dünyasındaki devlerinden biri olan Chery, mart ayı fiyatlarını açıkladı. Popülerliğini her geçen gün artıran markanın fiyatları, bir önceki aya göre bazı modellerde artış gösterdi. Peki, Tiggo 7, 8 Pro ve Omoda 5 modelleri ne kadar oldu? İşte, Chery'nin 2024 Mart tarihli güncel fiyat listesi.
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Chery fiyat listesi
Chery Omoda 5 fiyat listesi
Chery Tiggo 7 Pro fiyat listesi
Chery Tiggo 8 Pro fiyat listesi
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