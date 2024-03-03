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Chery Fiyat Listesi Mart 2024: Tiggo 7, 8 Pro ve Omoda 5 Güncel Fiyatlar

Chery Fiyat Listesi Mart 2024: Tiggo 7, 8 Pro ve Omoda 5 Güncel Fiyatlar

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
03.03.2024 - 22:45

Çin'in otomobil dünyasındaki devlerinden biri olan Chery, mart ayı fiyatlarını açıkladı. Popülerliğini her geçen gün artıran markanın fiyatları, bir önceki aya göre bazı modellerde artış gösterdi. Peki, Tiggo 7, 8 Pro ve Omoda 5 modelleri ne kadar oldu? İşte, Chery'nin 2024 Mart tarihli güncel fiyat listesi.

Kaynak: https://cherytr.com
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Chery fiyat listesi

Chery fiyat listesi

Şubat ayında markanın en uygun fiyatlı otomobili konumunda yer alan Omoda 5, mart ayında 50 bin liralık zam alarak 1 milyon 283 bin liradan başlayan fiyatlarla listelendi. Tiggo 7,8 Pro da bir önceki aya göre zamlandı. Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Chery Omoda 5 fiyat listesi

Chery Omoda 5 fiyat listesi

  • Comfort 1.283.000 TL

  • Luxury 1.373.000 TL

  • Excellent 1.473.000 TL

Chery Tiggo 7 Pro fiyat listesi

Chery Tiggo 7 Pro fiyat listesi

  • Comfort 1.298.000 TL

  • Luxury 1.423.000 TL

  • Excellent 1.523.000 TL

  • Avantgarde 1.623.000 TL

Chery Tiggo 8 Pro fiyat listesi

Chery Tiggo 8 Pro fiyat listesi

  • Luxury 1.563.000 TL

  • Excellent 1.693.000 TL

  • Avantgarde 1.813.000 TL

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