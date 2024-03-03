Chery Fiyat Listesi Mart 2024: Tiggo 7, 8 Pro ve Omoda 5 Güncel Fiyatlar

Çin'in otomobil dünyasındaki devlerinden biri olan Chery, mart ayı fiyatlarını açıkladı. Popülerliğini her geçen gün artıran markanın fiyatları, bir önceki aya göre bazı modellerde artış gösterdi. Peki, Tiggo 7, 8 Pro ve Omoda 5 modelleri ne kadar oldu? İşte, Chery'nin 2024 Mart tarihli güncel fiyat listesi.