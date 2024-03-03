BYD Türkiye Fiyat Listesi Mart 2024: ATTO 3 Güncel Fiyat

Türkiye pazarına yeni adım atan Çin'in otomobil markası BYD, yeni fiyat listesini duyurdu. Şu an için satışta olan tek model ATTO 3'ün fiyatı, geçen aya göre yükselişe geçti. Peki, BYD ATTO 3 ne kadar oldu? İşte BYD Türkiye fiyat listesi Mart 2024.