BYD Türkiye Fiyat Listesi Mart 2024: ATTO 3 Güncel Fiyat
BYD Türkiye Fiyat Listesi Mart 2024: ATTO 3 Güncel Fiyat
Kaynak: https://www.bydauto.com.tr
Türkiye pazarına yeni adım atan Çin'in otomobil markası BYD, yeni fiyat listesini duyurdu. Şu an için satışta olan tek model ATTO 3'ün fiyatı, geçen aya göre yükselişe geçti. Peki, BYD ATTO 3 ne kadar oldu? İşte BYD Türkiye fiyat listesi Mart 2024.
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Yüksek performansı, çekici tasarımı ve çevre dostu teknolojisi ile öne çıkan ATTO 3, elektrikli araç dünyasında şıklık ve güç bir araya getiriyor
Sportif sürüş tutkunları için ideal bir seçenek olan otomobil, 0'dan 100 km/s hıza 7.3 saniyede ulaşarak dinamik bir sürüş deneyimi sunuyor
BYD Blade Batarya (LFP) teknolojisi sayesinde çevre dostu bir alternatif sunan ATTO 3, 150 kW'lik maksimum güç kapasitesi ile hızla ileri taşınmanın keyfini yaşatıyor.
BYD ATTO 3 fiyat listesi Mart 2024
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