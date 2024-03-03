Dacia Fiyat Listesi Mart 2024: Duster, Sandero, Stepway, Jogger ve Spring Güncel Fiyatlar

Şubat ayında fiyatlarını sabit tutan marka, mart ayına zamlı olarak giriş yaptı. Geçen ay, 880.900 lira ile markanın en uygun opsiyonu olarak öne çıkan Sandero, martta 898 bin liradan satışa sunuldu. Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.