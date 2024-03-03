Dacia Fiyat Listesi Mart 2024: Duster, Sandero, Stepway, Jogger ve Spring Güncel Fiyatlar
Dacia Fiyat Listesi Mart 2024: Duster, Sandero, Stepway, Jogger ve Spring Güncel Fiyatlar
Kaynak: https://www.dacia.com.tr/
Romanya'nın lider otomotiv markası Dacia, mart ayının fiyatlarını açıkladı. Şirket, yeni ayda modellerinin fiyatlarında artışa gitti. Fiyatlar, şubat ayına kıyasla yaklaşık 20 bin lira yükseldi. Peki, Dacia Duster, Sandero, Stepway, Jogger ve Spring ne kadar oldu? İşte Dacia'nın 2024 Mart ayı fiyat listesi detayları.
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Dacia fiyat listesi
Dacia Sandero fiyat listesi Mart 2024
Dacia Sandero Stepway fiyat listesi Mart 2024
Dacia Duster fiyat listesi Mart 2024
Dacia Jogger fiyat listesi Mart 2024
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Dacia Spring fiyat listesi Mart 2024
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