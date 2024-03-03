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Dacia Fiyat Listesi Mart 2024: Duster, Sandero, Stepway, Jogger ve Spring Güncel Fiyatlar

Dacia Fiyat Listesi Mart 2024: Duster, Sandero, Stepway, Jogger ve Spring Güncel Fiyatlar

Dacia
Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
03.03.2024 - 20:29

Romanya'nın lider otomotiv markası Dacia, mart ayının fiyatlarını açıkladı. Şirket, yeni ayda modellerinin fiyatlarında artışa gitti. Fiyatlar, şubat ayına kıyasla yaklaşık 20 bin lira yükseldi. Peki, Dacia Duster, Sandero, Stepway, Jogger ve Spring ne kadar oldu? İşte Dacia'nın 2024 Mart ayı fiyat listesi detayları.

Kaynak: https://www.dacia.com.tr/
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Dacia fiyat listesi

Dacia fiyat listesi

Şubat ayında fiyatlarını sabit tutan marka, mart ayına zamlı olarak giriş yaptı. Geçen ay, 880.900 lira ile markanın en uygun opsiyonu olarak öne çıkan Sandero, martta 898 bin liradan satışa sunuldu. Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Dacia Sandero fiyat listesi Mart 2024

Dacia Sandero fiyat listesi Mart 2024

Essential Tce 90 bg CVT 898.000 TL

Dacia Sandero Stepway fiyat listesi Mart 2024

Dacia Sandero Stepway fiyat listesi Mart 2024

  • Essential Stepway Tce 90 bg 883.000 TL

  • Essential Stepway Eco-G 100 bg 917.000 TL

  • Essential Stepway Tce 90 bg CVT 928.000 TL

  • Expression Stepway Tce 90 bg CVT 980.000 TL

  • Extreme Stepway Tce 90 bg CVT 1.020.000 TL

Dacia Duster fiyat listesi Mart 2024

Dacia Duster fiyat listesi Mart 2024

  • Expression ECO-G 100 bg 1.132.900 TL

  • Expression TCe 150 bg EDC 1.212.000 TL

  • Essential TCe 150 bg EDC 1.164.000 TL

  • Essential TCe 150 bg 4x4 1.343.000 TL

  • Expression TCe 150 bg 4x4 1.383.900 TL

  • Essential Blue dCi 115 bg 4x4 1.493.900 TL

  • Journey TCe 150 bg EDC 1.267.000 TL

  • Extreme TCe 150 bg EDC 1.317.000 TL

  • Journey Blue dCi 115 bg 4x4 1.559.900 TL

Dacia Jogger fiyat listesi Mart 2024

Dacia Jogger fiyat listesi Mart 2024

  • Expression Turbo 110 bg 7 koltuklu 1.084.000 TL

  • Expression Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu 1.098.000 TL

  • Extreme Turbo 110 bg 7 koltuklu 1.134.000 TL

  • Extreme Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu 1.148.000 TL

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Dacia Spring fiyat listesi Mart 2024

Dacia Spring fiyat listesi Mart 2024
  • Extreme Electric 65 bg 885.000 TL
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