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Ferdi Kadıoğlu'nun Hollandalı Sevgilisi Sera Vrij, Maç Öncesi Türk Taraftarlarla Buluştu

Ferdi Kadıoğlu'nun Hollandalı Sevgilisi Sera Vrij, Maç Öncesi Türk Taraftarlarla Buluştu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
06.07.2024 - 20:43

Milyonlarca kişi Türkiye Hollanda maçı için nefeslerini tuttu. Binlerce Türk taraftar, A Milli Takımımızı yalnız bırakmamak için tribünlere gitmeye hazırlanıyor. Tabii Millilerimiz aileleri, sevgilileri de...

A Milli Futbol Takımımızın yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu’nun Hollandalı sevgilisi de Türk taraftarlarla buluştu!

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A Milli Futbol Takımımız rakibi Avusturya'yı eleyerek çeyrek finale adını yazdırmayı başardı.

A Milli Futbol Takımımız rakibi Avusturya'yı eleyerek çeyrek finale adını yazdırmayı başardı.

Merih Demiral'ın 2 golüyle çeyrek finale çıkan Türkiye'nin yeni rakibi ise Hollanda oldu.

6 Temmuz akşamında Hollanda ile karşı karşıya gelecek olan milliler için nefesler tutuldu.

6 Temmuz akşamında Hollanda ile karşı karşıya gelecek olan milliler için nefesler tutuldu.

Türkiye'den milyonlarca kişi büyük bir heyecanla maçı beklerken Hollanda'da yaşayan Türk vatandaşlar da Hollanda sokaklarını şimdiden renklendirdi.

Bugün oynanacak olan Türkiye Hollanda maçının en merak edilen ismi ise Ferdi Kadıoğlu. Sebebi de Ferdi Kadıoğlu'nun annesinin Hollandalı olması.

Bugün oynanacak olan Türkiye Hollanda maçının en merak edilen ismi ise Ferdi Kadıoğlu. Sebebi de Ferdi Kadıoğlu'nun annesinin Hollandalı olması.

Geçtiğimiz günlerde röportaj veren Ferdi Kadıoğlu, "Maçı kazanırsak ilk olarak annemi arayacağım." demiş hepimizi de güldürmeyi başarmıştı.

Geçtiğimiz günlerde röportaj veren Ferdi Kadıoğlu, "Maçı kazanırsak ilk olarak annemi arayacağım." demiş hepimizi de güldürmeyi başarmıştı.

Bir de gol bekleriz tabii kendisinden!

Hollanda basınında manşetlerde adı geçen Ferdi Kadıoğlu'nun bir de Hollandalı sevgilisi var!

Hollanda basınında manşetlerde adı geçen Ferdi Kadıoğlu'nun bir de Hollandalı sevgilisi var!

İşler git gide sarpa sarıyor gördüğünüz üzere. Ferdi Kadıoğlu ve çevresi ise bu durumun goygoyunu yapıyor. 😂

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A Milli Takım'ı Hollanda karşısında destekleyecekler arasında, Türkiye forması giymeyi sık sık tercih eden Hollandalı yengemiz Sera Vrij de bulunuyor.

A Milli Takım'ı Hollanda karşısında destekleyecekler arasında, Türkiye forması giymeyi sık sık tercih eden Hollandalı yengemiz Sera Vrij de bulunuyor.

Sera Vrij, sosyal medya hesabından son olarak Berlin sokaklarında Türk taraftarlarla bir araya gelip fotoğraf çektirdiği anları paylaştı.

Sera Vrij, sosyal medya hesabından son olarak Berlin sokaklarında Türk taraftarlarla bir araya gelip fotoğraf çektirdiği anları paylaştı.

Sera Vrij'nin yanına gelen Türk taraftarlar, kendisiyle samimi bir şekilde fotoğraf çektirdi.

Ferdi Kadıoğlu'nun sevgilisi ayrıca maçta giyeceği kombini paylaşmayı da ihmal etmedi!

Ferdi Kadıoğlu'nun sevgilisi ayrıca maçta giyeceği kombini paylaşmayı da ihmal etmedi!

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ay uzaktan bakınca bir nevi shakirayi andiriyor