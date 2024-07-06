Ferdi Kadıoğlu'nun Hollandalı Sevgilisi Sera Vrij, Maç Öncesi Türk Taraftarlarla Buluştu
Ferdi Kadıoğlu'nun Hollandalı Sevgilisi Sera Vrij, Maç Öncesi Türk Taraftarlarla Buluştu
Milyonlarca kişi Türkiye Hollanda maçı için nefeslerini tuttu. Binlerce Türk taraftar, A Milli Takımımızı yalnız bırakmamak için tribünlere gitmeye hazırlanıyor. Tabii Millilerimiz aileleri, sevgilileri de...
A Milli Futbol Takımımızın yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu’nun Hollandalı sevgilisi de Türk taraftarlarla buluştu!
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A Milli Futbol Takımımız rakibi Avusturya'yı eleyerek çeyrek finale adını yazdırmayı başardı.
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6 Temmuz akşamında Hollanda ile karşı karşıya gelecek olan milliler için nefesler tutuldu.
Bugün oynanacak olan Türkiye Hollanda maçının en merak edilen ismi ise Ferdi Kadıoğlu. Sebebi de Ferdi Kadıoğlu'nun annesinin Hollandalı olması.
Geçtiğimiz günlerde röportaj veren Ferdi Kadıoğlu, "Maçı kazanırsak ilk olarak annemi arayacağım." demiş hepimizi de güldürmeyi başarmıştı.
Hollanda basınında manşetlerde adı geçen Ferdi Kadıoğlu'nun bir de Hollandalı sevgilisi var!
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A Milli Takım'ı Hollanda karşısında destekleyecekler arasında, Türkiye forması giymeyi sık sık tercih eden Hollandalı yengemiz Sera Vrij de bulunuyor.
Sera Vrij, sosyal medya hesabından son olarak Berlin sokaklarında Türk taraftarlarla bir araya gelip fotoğraf çektirdiği anları paylaştı.
Ferdi Kadıoğlu'nun sevgilisi ayrıca maçta giyeceği kombini paylaşmayı da ihmal etmedi!
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ay uzaktan bakınca bir nevi shakirayi andiriyor