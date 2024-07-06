EURO 2024'e Türkiye Ev Sahipliği Yapıyormuş Gibi: Türk Taraftarlar Hollanda Maçına Akın Ediyor
EURO 2024'e Türkiye Ev Sahipliği Yapıyormuş Gibi: Türk Taraftarlar Hollanda Maçına Akın Ediyor
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Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te çeyrek final bileti alan A Milli Takımımız, bu akşam saat 22'de Hollanda karşısında adını bir üst tura yazdırmaya çalışacak.
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Tarihi maça saatler kala, Almanya'nın şehirlerinin yanı sra Avrupa'nın birçok noktasından da Türk taraftarlar, Berlin'e geldi.
Milli Takım formalarıyla bir araya gelen taraftarlar, ay-yıldızlı bayrağımızla görsel şölen oluştururken heyecan da en üst seviyeye çıkmaya başladı.
İşte Berlin sokakları 👇
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