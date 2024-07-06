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EURO 2024'e Türkiye Ev Sahipliği Yapıyormuş Gibi: Türk Taraftarlar Hollanda Maçına Akın Ediyor

EURO 2024'e Türkiye Ev Sahipliği Yapıyormuş Gibi: Türk Taraftarlar Hollanda Maçına Akın Ediyor

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
06.07.2024 - 19:04

Bizim Çocuklar'ın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde oynayacağı Hollanda maçı öncesinde taraftarlarımız, tezahüratlar eşliğinde stadyuma doğru yürüyor.

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Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te çeyrek final bileti alan A Milli Takımımız, bu akşam saat 22'de Hollanda karşısında adını bir üst tura yazdırmaya çalışacak.

Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te çeyrek final bileti alan A Milli Takımımız, bu akşam saat 22'de Hollanda karşısında adını bir üst tura yazdırmaya çalışacak.

Tarihi maça saatler kala, Almanya'nın şehirlerinin yanı sra Avrupa'nın birçok noktasından da Türk taraftarlar, Berlin'e geldi.

Tarihi maça saatler kala, Almanya'nın şehirlerinin yanı sra Avrupa'nın birçok noktasından da Türk taraftarlar, Berlin'e geldi.

Milli Takım formalarıyla bir araya gelen taraftarlar, ay-yıldızlı bayrağımızla görsel şölen oluştururken heyecan da en üst seviyeye çıkmaya başladı.

Milli Takım formalarıyla bir araya gelen taraftarlar, ay-yıldızlı bayrağımızla görsel şölen oluştururken heyecan da en üst seviyeye çıkmaya başladı.

İşte Berlin sokakları 👇

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