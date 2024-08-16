Ferdi Kadıoğlu İçin Brighton Sonrası Manchester United da Kapıyı Çaldı
Ferdi Kadıoğlu İçin Brighton Sonrası Manchester United da Kapıyı Çaldı
Brighton ile anlaşması an meselesi olarak görülen Ferdi Kadıoğlu için İngiliz devi devreye girdi. Konuşulan rakamlar bir anda yükseldi.
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Euro 2024'te gösterdiği performansın ardından Avrupa'daki elit lig takımlarının dikkatini çeken Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Genç yıldız için teklifler de netleşmeye başladı.
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Ferdi Kadıoğlu'na ilk teklif Premier Lig takımlarından Brighton'dan geldi. Fenerbahçe bonuslarla birlikte teklifi artırmayı hedeflerken anlaşmanın artık an meselesi olduğu konuşuluyordu.
Ancak yine İngiltere'den çıkan bir haber tüm pazarlığın rengini değiştirecek cinsten. İngiliz basınına göre Manchester United milli futbolcuyu renklerine katmak için kesenin ağzını açtı. İstanbul'a gelen kulüp yetkililerinin Fenerbahçe'ye yaklaşık 42 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu iddia edildi.
Asbaşkan Acun Ilıcalı, Ferdi'nin değerinin 30 milyon euronun üzerinde olduğunu ve bu miktarın üzerinde ciddi teklifler aldıklarını belirtti. "Aklımızın almadığı teklif gelmediği sürece oyuncumuzu satmayı düşünmüyoruz. Ferdi'ye gelen 30 milyon euro'luk teklifler normal ve bizi heyecanlandırmıyor" şeklinde konuşmuştu. Brighton'ın vereceği yanıt beklenirken sürpriz Manchester United iddiası süreci hızlandıracak gibi gözüküyor.
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Tuncay şanlı gibi buda kariyerinin zirvesinde dandik bir takıma gidip kaybolacak
Nereye giderse gitsin hak ediyor. Euro 2024'ü izlerken zevk almama neden olan futbolculardan biriydi. Doğru tercih yapıp kariyerini hiç etmesin yeter.
PL'de Liverpool'a gitsin isterdim