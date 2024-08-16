Imane Khelif, Şimdi de Elon Musk ve J.K Rowling'e Karşı Savaşacak
Imane Khelif, Şimdi de Elon Musk ve J.K Rowling'e Karşı Savaşacak
Paris Oyunları'nda altın madalya kazanırken her gün gündemde olan ve tüm dünyanın adeta siber zorbalığına uğrayan Imane Khelif için şimdi hesaplaşma zamanı. Ringte rakiplerini yenen Khelif şimdi mahkemede zorbalıkla mücadele edecek.
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Imane Khelif, dünyayı dize getirirken bir yandan da hakkında çıkarılan cinsiyet tartışmalarıyla boğuşuyordu. Çocukluk fotoğrafını göstermek zorunda bırakılan Khelif, rakiplerini tek tek geçerek altın madalyaya ulaştı.
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Khelif, bu süreçte sosyal medya kullanıcılarının hedefi haline getirilirken bu durumu körükleyen ve yönlendiren isimler de vardı. Bunların başında şüphesiz JK Rowling ve Elon Musk bulunuyordu. Khelif'in sosyal medyadaki hakaretlere savaş başlattığını açıklamasını ardından gözler bu ikiliye çevrildi.
Paris 2024 Olimpiyatlarının şampiyon boksörü Imane Khelif, ikiliyi 'siber zorbalık' suçundan dava etti. Khelif davayı kazanırsa, Elon Musk ve JK Rowling beş yıl hapis ve 214.000 sterline kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabilir.
İngiliz yazar J.K. Rowling, X platformunda yaptığı yorumlarda Khelif’i “kafasına yumruk attığı bir kadının sıkıntısından zevk almakla” suçladı. Öte yandan, X’in sahibi Elon Musk, yüzücü Riley Gaines’in “erkeklerin kadın sporlarına ait olmadığını” belirten paylaşımına “Kesinlikle,” yanıtını verdi. Mahkemeye Trump'ın da atmış olduğu bir tweetle şüpheli olarak dahil edilebileceği konuşuluyor.
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Şunun haber başlıklarını gördükçe midem bulanıyor.
etti de nereye etti yani hangi ülkede bakılacak bu dava Avrupa insan hakları mahkemesinde mi olur neresi olur hepsi ayrı ülkeden
Kadın gibi hissedip erkek gibi dövüşmek nasıl oluyor hepsini devirdin çünkü erkeksin..