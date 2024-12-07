Fenomen 'Gezen Oğlak' Sosyal Medyada Kendisine Yapılan Çirkin Yorumları Anlattı

Sosyal medyada Gezen Oğlak ismiyle tanıdığımız Elif Akçivi, samimi tavırları ve doğal duruşuyla gönüllerimizi kazandı. Bir yörük kızı olan Gezen Oğlak, bir gününün nasıl geçtiğini, neler yaptıklarını eğlenceli ve samimi bir dille aktarıyor bizlere. Instagram'da 1 milyonun üzerinde takipçiye sahip olan Gezen Oğlak, maalesef kötü yorumlara da maruz kalıyor.

Gökhan Çınar'ın programı Katarsis'e katılan Gezen Oğlak, hayatına dair pek çok detayı aktardı, kendisine yapılan çirkin yorumları anlattı.

Gezen Oğlak Katarsis