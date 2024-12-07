onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Fenomen 'Gezen Oğlak' Sosyal Medyada Kendisine Yapılan Çirkin Yorumları Anlattı

Fenomen 'Gezen Oğlak' Sosyal Medyada Kendisine Yapılan Çirkin Yorumları Anlattı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
07.12.2024 - 11:39

Sosyal medyada Gezen Oğlak ismiyle tanıdığımız Elif Akçivi, samimi tavırları ve doğal duruşuyla gönüllerimizi kazandı. Bir yörük kızı olan Gezen Oğlak, bir gününün nasıl geçtiğini, neler yaptıklarını eğlenceli ve samimi bir dille aktarıyor bizlere. Instagram'da 1 milyonun üzerinde takipçiye sahip olan Gezen Oğlak, maalesef kötü yorumlara da maruz kalıyor.

Gökhan Çınar'ın programı Katarsis'e katılan Gezen Oğlak, hayatına dair pek çok detayı aktardı, kendisine yapılan çirkin yorumları anlattı.

Gezen Oğlak Katarsis

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bir yörük kızı olan Elif Akçivi, sosyal medyaya 'Gezen Oğlak' ismiyle giriş yaptı.

Bir yörük kızı olan Elif Akçivi, sosyal medyaya 'Gezen Oğlak' ismiyle giriş yaptı.

Tarlada, bahçede çalıştığı anları, hayvanlarla ilgilendiği anları eğlenceli bir dille aktaran Gezen Oğlak, kısa sürede fenomen olmayı başardı. Şimdilerde kendisinin Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.

Gezen Oğlak, Uzman Klinik Psikolog Gökhan Çınar'ın sunduğu Katarsis programına katıldı.

Gezen Oğlak, Uzman Klinik Psikolog Gökhan Çınar'ın sunduğu Katarsis programına katıldı.

Akçivi, öncelikle 'Gezen Oğlak ismi nereden geliyor?' sorusunu yanıtladı. Doğduğunda annesinden süt emmeyi reddeden Elif Akçivi, bir oğlağın da süt emdiği biberondan süt içmeyi kabul etmiş.

Yani anlayacağınız, bizim Gezen Oğlak ile gerçek bir oğlak süt kardeşi olmuş.

"Babam ilk başlarda tabii ki desteklemiyordu."

"Babam ilk başlarda tabii ki desteklemiyordu."

Yörük hayatının zorluklarından, güzelliklerden bahseden Gezen Oğlak sosyal medyaya giriş serüvenine de değindi. Babasının ilk başlarda sosyal medyayı desteklemediğini söyleyen Gezen Oğlak, çevresinden de olumsuz yorumlar aldığını belirtiyor.

"Bir kız çocuğunun ne işi var sosyal medyada? Şaklabanlık mı yapıyor?"

"Bir kız çocuğunun ne işi var sosyal medyada? Şaklabanlık mı yapıyor?"

Çevresinden hep bir eleştiri aldığını belirten isim, yakın çevresinde bile ilerlemesini istemeyen kişiler olduğunu belirtiyor.

"Ne pis kokuyorsundur sen."

"Ne pis kokuyorsundur sen."

'Ayrı bir dünyada yaşadığımızı sanıyorlar' diyen Gezen Oğlak güneş kremi sürdüğünde bile sosyal medyadan tepki aldığını 'sen yörük kızısın' dendiğini söylüyor. 

'Normal şehirde yaşayan birisi yaptığında bir sorun olmuyor ama ben yapınca sorun oluyor.'

Programın tamamını buradan izleyebilirsiniz.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın