Fenomen 'Gezen Oğlak' Sosyal Medyada Kendisine Yapılan Çirkin Yorumları Anlattı
Fenomen 'Gezen Oğlak' Sosyal Medyada Kendisine Yapılan Çirkin Yorumları Anlattı
Sosyal medyada Gezen Oğlak ismiyle tanıdığımız Elif Akçivi, samimi tavırları ve doğal duruşuyla gönüllerimizi kazandı. Bir yörük kızı olan Gezen Oğlak, bir gününün nasıl geçtiğini, neler yaptıklarını eğlenceli ve samimi bir dille aktarıyor bizlere. Instagram'da 1 milyonun üzerinde takipçiye sahip olan Gezen Oğlak, maalesef kötü yorumlara da maruz kalıyor.
Gökhan Çınar'ın programı Katarsis'e katılan Gezen Oğlak, hayatına dair pek çok detayı aktardı, kendisine yapılan çirkin yorumları anlattı.
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Bir yörük kızı olan Elif Akçivi, sosyal medyaya 'Gezen Oğlak' ismiyle giriş yaptı.
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Gezen Oğlak, Uzman Klinik Psikolog Gökhan Çınar'ın sunduğu Katarsis programına katıldı.
"Babam ilk başlarda tabii ki desteklemiyordu."
"Bir kız çocuğunun ne işi var sosyal medyada? Şaklabanlık mı yapıyor?"
"Ne pis kokuyorsundur sen."
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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