Fenomen Dizinin Yeni Bölümü Son Anda İptal Edildi

Dizinin seyiricisi tarafından, 'Kıskanmak neden yok?', 'Kıskanmak bu akşam var mı yok mu?' gibi sorular peş peşe gelirken açıklamayı Birsen Altuntaş yaptı.

Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre bu akşam yayınlanması planlanan Kıskanmak’ın yeni bölümü son anda iptal edildi. İddialara göre dizinin bu haftaki bölümü için yeterli reklam toplanamayınca yayın akışından çıkarıldı. Zaten pamuk ipliğine bağlı olan dizinin bu gelişmeyle birlikte geleceği daha da belirsiz hale gelirken, izleyici cephesinde de “final yakın mı?” soruları yeniden alevlendi.