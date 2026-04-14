Fenomen Dizinin Yeni Bölümü Son Anda İptal Edildi

Fenomen Dizinin Yeni Bölümü Son Anda İptal Edildi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.04.2026 - 19:38

NOW’ın dikkat çeken dizisi Kıskanmak’tan izleyiciyi şaşırtan bir gelişme geldi. Bu akşam yayınlanması beklenen yeni bölüm son anda iptal edildi. Peki Kıskanmak bu aşkam neden yok? 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Sezon bitimine doğru dizilerin akıbeti yavaş yavaş belli olurken NOW'ın ilgiyle izlenen dizisi Kıskanmak arafta kalanlardan olmuştu.

Sezon bitimine doğru dizilerin akıbeti yavaş yavaş belli olurken NOW'ın ilgiyle izlenen dizisi Kıskanmak arafta kalanlardan olmuştu.

Düşük reytingleri nedeniyle final ihtimali konuşulan dizi, bir süredir kulislerde “biter mi, devam mı eder?” sorularıyla gündemdeydi. Başrol oyuncusu Özgü Namal’ın geçtiğimiz günlerde dizinin bu sezon sona ereceğini söylemesi kafaları daha da karıştırmış, ancak yapım tarafından resmi bir açıklama gelmemişti. 

İzleyiciler konuyu gazeteci Birsen Altuntaş’a sorduğunda ise dizinin kaderinin tamamen reytinglere bağlı olduğu ortaya çıkmıştı.

Geçtiğimiz saatlerde Kıskanmak dizisinin yayın akışından çıkarıldığı fark edildi.

Geçtiğimiz saatlerde Kıskanmak dizisinin yayın akışından çıkarıldığı fark edildi.

Dizinin seyiricisi tarafından, 'Kıskanmak neden yok?', 'Kıskanmak bu akşam var mı yok mu?' gibi sorular peş peşe gelirken açıklamayı Birsen Altuntaş yaptı. 

Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre bu akşam yayınlanması planlanan Kıskanmak’ın yeni bölümü son anda iptal edildi. İddialara göre dizinin bu haftaki bölümü için yeterli reklam toplanamayınca yayın akışından çıkarıldı. Zaten pamuk ipliğine bağlı olan dizinin bu gelişmeyle birlikte geleceği daha da belirsiz hale gelirken, izleyici cephesinde de “final yakın mı?” soruları yeniden alevlendi.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
