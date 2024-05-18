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Fenerbahçeli Küçük Bir Taraftar Şampiyonluk Sorusunda Cevabıyla Yürekleri Burktu

Fenerbahçeli Küçük Bir Taraftar Şampiyonluk Sorusunda Cevabıyla Yürekleri Burktu

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
18.05.2024 - 18:24

Süper Lig'de son olarak 2013-2014 senesinde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'de taraftarlar, hasretin bitmesini sabırsızlıkla bekliyor. Özellikle, küçük yaştaki futbolseverler.

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Sabah Spor'dan Tuba Fıçıcı, Şükrü Saracoğlu Stadyumu önünde küçük bir taraftara "Sen hiç şampiyonluk gördün mü?" sorusunu yöneltti.

Sabah Spor'dan Tuba Fıçıcı, Şükrü Saracoğlu Stadyumu önünde küçük bir taraftara "Sen hiç şampiyonluk gördün mü?" sorusunu yöneltti.

Fıçıcı'nın aldığı cevap, "Ben şampiyonluğu yani hiç bilmiyorum, yani şampiyon olduğumuzu biliyorum ama hiç görmedim.." oldu.

Fıçıcı'nın aldığı cevap, "Ben şampiyonluğu yani hiç bilmiyorum, yani şampiyon olduğumuzu biliyorum ama hiç görmedim.." oldu.

İşte o anlar 👇

Sarı-lacivertli taraftarların yorumları 👇

Sarı-lacivertli taraftarların yorumları 👇
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