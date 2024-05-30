Fenerbahçeli Kiraz Üreticisi Hasat Yaparken Daha Önce Hiç Görmediği Bir Ayrıntıyla Karşı Karşıya Kaldı!
Fenerbahçeli Kiraz Üreticisi Hasat Yaparken Daha Önce Hiç Görmediği Bir Ayrıntıyla Karşı Karşıya Kaldı!
Denizli Honaz'da kiraz üretimi yapan Tahsin Ateş, bahçesindeki ağaçtan kopardığı kirazları sarı-kırmızı kirazı görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Ateş, Fenerbahçe'nin şampiyon olamayacağını o zaman anladığını söyledi.
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Uzun yıllardır kiraz üretimi yapan Tahsin Ateş, Süper Lig’in son hafta maçlarının oynandığı pazar günü, bahçesinde bugüne kadar hiç rastlamadığı bir durumla karşılaştı.
İşçilerinden topladığı kirazlardan birinde yarısının sarı diğer yarısının ise kırmızı olduğunu gören Ateş, hayrete düştü. Mahsulünü kontrol ettiği sırada daha önce hiç görmediği bir ayrıntıya rastlayan Tahsin Ateş, yaşadığı bu durumu Galatasaray’ın şampiyonluğuna yorumladı.
Kirazın, Galatasaray’ın renklerine benzemesi, Tahsin Ateş’in ilginç bir tahminde bulunmasına neden oldu. Kiraz üreticisinin tarlasında yetişen sarı-kırmızılı kiraz üzerinden yaptığı tahminin doğru çıkması ilçede gündem oldu.
Bu beklenmedik durumu heyecanla anlatan Ateş, "Bu kirazı gördükten sonra Galatasaray’ın şampiyon olacağını anladım. Ben Fenerbahçeliyim ama beslediğim ağaç bile Galatasaraylı çıktı. Çok şaşırdım. Bu özel kirazı buzdolabında, buzlukta saklayacağım" dedi.
Sarı-kırmızı kirazı dalından koparan Devrim Ulaş Yıldırım ise "Gerçekten hayret uyandıracak bir olay. Galatasaray’ın şampiyon olacağı bu kirazdan belliydi" diye konuştu.
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