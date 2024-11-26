Fenerbahçe'ye Tadic'in Milli Takım Arkadaşı Mitrovic Önerildi, Mourinho Reddetti
Fenerbahçe'ye Tadic'in Milli Takım Arkadaşı Mitrovic Önerildi, Mourinho Reddetti
Fenerbahçe, Mourinho liderliğinde zirve takibini sürdürüyor. Sarı lacivertliler hem Avrupa'da hem de ligde yoluna devam etmek için devre arası takviyeler için çalışmalara başladı. Fenerbahçe, Anderson Talisca için girişimler başlarken En-Nesyri'nin ayrılması halinde forvet de almak istiyor. Fenerbahçe'ye menajerler aracılığıyla her gün yeni bir isim öneriliyor. Bu isimlerden sonuncusu Aleksandar Mitrovic oldu.
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Devre arası yaklaşılırken En-Nesyri için transfer iddiaları artarak devam ediyor. Fenerbahçe de alternatif arayışına girdi.
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Jose Mourinho'nun raporları doğrultusunda ilerleyen süreçte menajerler de isimler önermeye başladı.
Önerilen isimlerin başında Dusan Tadic'in Sırbistan Milli Takımı'ndan arkadaşı Aleksandar Mitrovic oldu.
30 yaşında Suudi Arabistan'da Al Hilal forması giyen Mitrovic'e veto teknik direktör Jose Mourinho'dan geldi.
Jose Mourinho'nun Sırp oyuncuyu reddetmesinin nedeni Mitrovic'in fazla kiloları. Jose Mourinho, ekonomik şartlar görüşülmeden kiloları nedeniyle bu transfere karşı çıktı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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