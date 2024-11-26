Fenerbahçe'ye Tadic'in Milli Takım Arkadaşı Mitrovic Önerildi, Mourinho Reddetti

Fenerbahçe, Mourinho liderliğinde zirve takibini sürdürüyor. Sarı lacivertliler hem Avrupa'da hem de ligde yoluna devam etmek için devre arası takviyeler için çalışmalara başladı. Fenerbahçe, Anderson Talisca için girişimler başlarken En-Nesyri'nin ayrılması halinde forvet de almak istiyor. Fenerbahçe'ye menajerler aracılığıyla her gün yeni bir isim öneriliyor. Bu isimlerden sonuncusu Aleksandar Mitrovic oldu.