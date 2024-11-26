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Jake Paul'a Meydan Okuyan iShowSpeed, UFC Dövüşçüsü Dan Hooker'dan Dayak Yedi

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Jake Paul'a Meydan Okuyan iShowSpeed, UFC Dövüşçüsü Dan Hooker'dan Dayak Yedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.11.2024 - 11:51

Jake Paul ve Mike Tyson dövüşüne giden süreç ve yaşananlar hala akıllarda. Jake Paul'un Tyson'ı yendikten sonra güçlü bir rakibi ortaya çıktı: iShowSpeed! Youtuber, sosyal medyadan Jake Paul'a meydan okudu ve 6 ay sonra onu dövebileceğini söyledi. Bu düello Jake Paul ve menajeri tarafından da kabul edilmişti. iShowSpeed ise ısınma turlarına dayak yiyerek başladı.

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YouTube yayınlarıyla önemli bir kitleye sahip olan iShowSpeed, her yaptığıyla olay olmaya devam ediyor.

YouTube yayınlarıyla önemli bir kitleye sahip olan iShowSpeed, her yaptığıyla olay olmaya devam ediyor.

Mike Tyson'ı yenen Jake Paul'e meydan okuyan iShowSpeed'in çıkışı Paul ve menajeri tarafından kabul edilmişti.

Mike Tyson'ı yenen Jake Paul'e meydan okuyan iShowSpeed'in çıkışı Paul ve menajeri tarafından kabul edilmişti.

iShowSpeed de olası bir maç öncesi hazırlıklarına UFC dövüşçüsü Dan Hooker'la başladı. Ama işler istediği gibi gitmedi.

iShowSpeed de olası bir maç öncesi hazırlıklarına UFC dövüşçüsü Dan Hooker'la başladı. Ama işler istediği gibi gitmedi.

Dan Hooker'dan ağır bir dayak yiyen iShowSpeed, Jake Paul'a kadar daha uzun bir yolunun olduğunu gösterdi.

Dan Hooker'dan ağır bir dayak yiyen iShowSpeed, Jake Paul'a kadar daha uzun bir yolunun olduğunu gösterdi.

Dan Hooker'ın iShowSpeed'e acımadığı anlar:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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