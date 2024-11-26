Jake Paul'a Meydan Okuyan iShowSpeed, UFC Dövüşçüsü Dan Hooker'dan Dayak Yedi

Jake Paul ve Mike Tyson dövüşüne giden süreç ve yaşananlar hala akıllarda. Jake Paul'un Tyson'ı yendikten sonra güçlü bir rakibi ortaya çıktı: iShowSpeed! Youtuber, sosyal medyadan Jake Paul'a meydan okudu ve 6 ay sonra onu dövebileceğini söyledi. Bu düello Jake Paul ve menajeri tarafından da kabul edilmişti. iShowSpeed ise ısınma turlarına dayak yiyerek başladı.