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Torreira ile Aşk Yaşayan Devrim Özkan'a Icardi ve Wanda Nara Soruldu

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Torreira ile Aşk Yaşayan Devrim Özkan'a Icardi ve Wanda Nara Soruldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.11.2024 - 10:27

Mauro Icardi ve Wanda Nara aşkı bitti ve artık karşılıklı suçlamaları izliyoruz. İkilinin aşkının son bölümünü artık mahkeme koridorlarında göreceğiz. Öte yandan Devrim Özkan ve Lucas Torreira ise aşklarına son gaz devam ediyor. Son olarak Uruguay tatilindeki aşk fotoğraflarıyla gördüğümüz ikili gayet mutlu görünüyorlar. Dün gece bir magazin muhabirinin Devrim Özkan'a sorduğu soru ise herkesi şaşırttı.

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Devrim Özkan ve Lucas Torreira aşkı dolu dizgin devam ediyor. Icardi - Wanda Nara ayrılığının ardından mutlu çiftin aşkı daha bir göz önünde olmaya başladı.

Devrim Özkan ve Lucas Torreira aşkı dolu dizgin devam ediyor. Icardi - Wanda Nara ayrılığının ardından mutlu çiftin aşkı daha bir göz önünde olmaya başladı.

Galatasaray taraftarının "tek" favori çifti olarak yollarına devam eden ikili tatillerde de sezon içinde de bir an olsun ayrılmıyorlar.

Galatasaray taraftarının "tek" favori çifti olarak yollarına devam eden ikili tatillerde de sezon içinde de bir an olsun ayrılmıyorlar.

Torreira - Devrim Özkan aşkının evliliğe dönüşeceği iddiaları ortadayken Devrim Özkan'a bir magazin muhabirinden ilginç bir soru geldi.

Torreira - Devrim Özkan aşkının evliliğe dönüşeceği iddiaları ortadayken Devrim Özkan'a bir magazin muhabirinden ilginç bir soru geldi.

Bir muhabir Devrim Özkan'a "Icardi-Wanda Nara" çifti ile ilgili bir soru yöneltti. "Wanda Nara ve Icardi ilişkisi var, Torreira ile gidip yardımcı olma ihtimaliniz var mı?" sorusu Devrim Özkan'ı da hepimiz gibi şaşırttı .

Bir muhabir Devrim Özkan'a "Icardi-Wanda Nara" çifti ile ilgili bir soru yöneltti. "Wanda Nara ve Icardi ilişkisi var, Torreira ile gidip yardımcı olma ihtimaliniz var mı?" sorusu Devrim Özkan'ı da hepimiz gibi şaşırttı .

Devrim Özkan ise "Onların ilişkisi, ortada bizi çok bağlayan bir şey yok." diyerek bu garip soruya olabilecek en kibar cevabı verdi.

Devrim Özkan ise "Onların ilişkisi, ortada bizi çok bağlayan bir şey yok." diyerek bu garip soruya olabilecek en kibar cevabı verdi.
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Garip Icardi sorusu ve Devrim Özkan'ın cevap verdiği o anlar:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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