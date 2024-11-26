Torreira ile Aşk Yaşayan Devrim Özkan'a Icardi ve Wanda Nara Soruldu

Mauro Icardi ve Wanda Nara aşkı bitti ve artık karşılıklı suçlamaları izliyoruz. İkilinin aşkının son bölümünü artık mahkeme koridorlarında göreceğiz. Öte yandan Devrim Özkan ve Lucas Torreira ise aşklarına son gaz devam ediyor. Son olarak Uruguay tatilindeki aşk fotoğraflarıyla gördüğümüz ikili gayet mutlu görünüyorlar. Dün gece bir magazin muhabirinin Devrim Özkan'a sorduğu soru ise herkesi şaşırttı.