İspanya Basınında Arda'ya Övgüler Ancelotti'ye Uyarılar Var

Arda Güler, Real Madrid'in Leganes'i 3-0 yendiği maçta 75 dakika sahada kaldı. 1 asiste imza atan Arda'ya maç sonu övgüler vardı. Kulüp efsanesi Guti'nin kayıtsız kalamadığı Arda'ya basın da destek çıktı. Maç sonu Ancelotti'nin övgülerini alan Arda için basının hedefinde Ancelotti var. İspanyol basını Arda'nın oynaması gerektiğini düşünüyor.

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