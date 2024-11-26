İspanya Basınında Arda'ya Övgüler Ancelotti'ye Uyarılar Var
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İspanya Basınında Arda'ya Övgüler Ancelotti'ye Uyarılar Var
Arda Güler, Real Madrid'in Leganes'i 3-0 yendiği maçta 75 dakika sahada kaldı. 1 asiste imza atan Arda'ya maç sonu övgüler vardı. Kulüp efsanesi Guti'nin kayıtsız kalamadığı Arda'ya basın da destek çıktı. Maç sonu Ancelotti'nin övgülerini alan Arda için basının hedefinde Ancelotti var. İspanyol basını Arda'nın oynaması gerektiğini düşünüyor.
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75 dakikalık Arda Güler performansı İspanya'da herkesi mest etmiş görünüyor. Ancelotti ve Guti'den sonra basın da Arda'yı övdü.
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Marca gazetesindeki köşe yazarı Carlos Carpio, "Arda, Real Madrid taraftarının favorileri arasında" diye yazdı.
Carpio, "Güler'in farklılık yaratmasına izin verilmeli" dedi ve Ancelotti'yi eleştirdi: "Ancelotti'nin ona sürdürülebilirliği olan bir güven duyması için takımda salgın bir şekilde futbolcu sakatlığı olması gerekiyor."
İspanyol gazeteci Ancelotti'ye "Daha cesur ol Carlo" dedi ve Arda'nın önceki performanslarını bir kez daha izlemesini tavsiye etti.
Sport gazetesi ise "Arda, Ancelotti'nin başını belaya soktu" dedi. Gazete "Sahada büyük bir karakter ortaya koyan Arda, Ancelotti'yi bir kez daha düşünmeye zorladı" derken Liverpool maçı için de "Ancelotti'nin omuzlarında bu kafa karışıklığı da olacak" dedi.
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Mundo Deportivo, Arda Güler için "Arda kalitesini kesin olarak gösterdi" diye yazdı.
La Razon gazetesi de Arda Güler'in performansını överek Ancelotti'yi eleştirdi: "Gol atamadıysa bu sadece Dmitrovic'in büyük bir kaleci olmasındandır"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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