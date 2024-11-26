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Her Maç Beşiktaşlılara Saç Baş Yolduran Masuaku ile Yollar Ayrılıyor

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Her Maç Beşiktaşlılara Saç Baş Yolduran Masuaku ile Yollar Ayrılıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.11.2024 - 11:19

Beşiktaş'ta 2-0'dan kaybedilen Göztepe maçının şoku sürüyor. 4-2 kaybedilen maçın ardından tüm takım eleştiriler aldı. Ancak Arthur Masuaku bir kez daha takım içinde en çok eleştiri alan isim oldu. Bu sezon birçok maçta kötü performans sergileyen oyuncu için yolun sonu göründü. İddialara göre fesih dahil her ihtimal Masuaku için masada.

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Beşiktaş'ın Göztepe'ye 4-2 mağlup olduğu maçın ardından eleştiri okları daha sert şekilde takım üzerinde olmaya başladı. Bu isimlerin en başında da Masuaku var.

Beşiktaş'ın Göztepe'ye 4-2 mağlup olduğu maçın ardından eleştiri okları daha sert şekilde takım üzerinde olmaya başladı. Bu isimlerin en başında da Masuaku var.

Arthur Masuaku geldiği günden bu yana tartışmalı birçok performansa imza attı. Ancak Göztepe maçı artık bardağı taşıran son damla oldu.

Arthur Masuaku geldiği günden bu yana tartışmalı birçok performansa imza attı. Ancak Göztepe maçı artık bardağı taşıran son damla oldu.

Skorer'in haberine göre Arthur Masuaku ile yollar ayrılmak üzere. Masuaku, Göztepe maçına sol kanatta başlamıştı.

Skorer'in haberine göre Arthur Masuaku ile yollar ayrılmak üzere. Masuaku, Göztepe maçına sol kanatta başlamıştı.

59 dakika sol kanatta oynayan ve sonra sol beke dönen Masuaku'nun üçüncü goldeki hatası taraftarı çıldırtmıştı.

59 dakika sol kanatta oynayan ve sonra sol beke dönen Masuaku'nun üçüncü goldeki hatası taraftarı çıldırtmıştı.

Beşiktaş yönetimi sözleşmesi sezon sonu bitecek isim için devre arası ayrılmanın yollarını arıyor. Satış listesine konacak futbolcu için teklif gelmezse sözleşmesi feshedilecek.

Beşiktaş yönetimi sözleşmesi sezon sonu bitecek isim için devre arası ayrılmanın yollarını arıyor. Satış listesine konacak futbolcu için teklif gelmezse sözleşmesi feshedilecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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