Her Maç Beşiktaşlılara Saç Baş Yolduran Masuaku ile Yollar Ayrılıyor

Beşiktaş'ta 2-0'dan kaybedilen Göztepe maçının şoku sürüyor. 4-2 kaybedilen maçın ardından tüm takım eleştiriler aldı. Ancak Arthur Masuaku bir kez daha takım içinde en çok eleştiri alan isim oldu. Bu sezon birçok maçta kötü performans sergileyen oyuncu için yolun sonu göründü. İddialara göre fesih dahil her ihtimal Masuaku için masada.