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Kerem Aktürkoğlu'ndan "Gömeğini" İsteyen Küçük Taraftar Amacına Ulaştı

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Kerem Aktürkoğlu'ndan "Gömeğini" İsteyen Küçük Taraftar Amacına Ulaştı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.11.2024 - 13:53

Portekiz'e gittiği günden beri Benfica'nın sembol ismi olan Kerem Aktürkoğlu kalp kazanmaya devam ediyor. 2 Kasım'da Farense maçında tribünde açtığı pankartla gündem olan çocuk Kerem'le buluştu. Kerem de maç sonunda minik taraftarın fotoğrafını paylaşmıştı. İkili sonunda buluştu. Hem de bu buluşmada forma takası da yapıldı.

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Kerem Aktürkoğlu, Benfica performansıyla göz doldurmaya devam ederken hayranları da giderek artıyor.

Kerem Aktürkoğlu, Benfica performansıyla göz doldurmaya devam ederken hayranları da giderek artıyor.

2 Kasım'da Farense ile oynanan maçta da minik bir taraftar Kerem'e olan sevgisini minik bir pankartla göstermişti.

2 Kasım'da Farense ile oynanan maçta da minik bir taraftar Kerem'e olan sevgisini minik bir pankartla göstermişti.

Kerem Aktürkoğlu maçtan sonra sosyal medyada paylaşımıyla bu pankarta cevap verdi: "Küçük dostum, seni stadyumda görme şansım olmadı ama bir dahaki sefere sana formamı vermek isterim"

Kerem Aktürkoğlu maçtan sonra sosyal medyada paylaşımıyla bu pankarta cevap verdi: "Küçük dostum, seni stadyumda görme şansım olmadı ama bir dahaki sefere sana formamı vermek isterim"

O buluşma nihayet gerçekleşti ve Kerem minik taraftara "gömeğini" verdi. Minik taraftar Tomas Gomes de Farense altyapı takımında giydiği formasını Kerem'e verdi.

O buluşma nihayet gerçekleşti ve Kerem minik taraftara "gömeğini" verdi. Minik taraftar Tomas Gomes de Farense altyapı takımında giydiği formasını Kerem'e verdi.

Kerem bu anları da sosyal medyadan paylaştı ve şunları yazdı:

Kerem bu anları da sosyal medyadan paylaştı ve şunları yazdı:

'Bugün çok özel bir misafirim vardı, arkadaşım ve genç meslektaşım Tomás Gomes ile forma değiştirdim. Farense formasını bana hediye ettiği için kendisine teşekkür etmek istedim'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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