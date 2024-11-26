Kerem Aktürkoğlu'ndan "Gömeğini" İsteyen Küçük Taraftar Amacına Ulaştı

Portekiz'e gittiği günden beri Benfica'nın sembol ismi olan Kerem Aktürkoğlu kalp kazanmaya devam ediyor. 2 Kasım'da Farense maçında tribünde açtığı pankartla gündem olan çocuk Kerem'le buluştu. Kerem de maç sonunda minik taraftarın fotoğrafını paylaşmıştı. İkili sonunda buluştu. Hem de bu buluşmada forma takası da yapıldı.