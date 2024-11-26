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Eski Hakem Ali Palabıyık'tan Beşiktaş İtirafı Geldi

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Eski Hakem Ali Palabıyık'tan Beşiktaş İtirafı Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.11.2024 - 14:58

Ligimizde en çok tartışılan nokta hakemler. VAR'ın gelişiyle azalır diye umulmuştu ancak tam tersi oldu. Bu kez VAR hakemleri de tartışmanın içine girdi. Şu anda orta ve yan hakemlerle birlikte üç kişiyi tartışırken VAR ve AVAR'la birlikte 5 kişiyi tartışıyoruz her hafta sonu. VAR olmadığı dönemlerde Ali Palabıyık da bir Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde aldığı kararlara değindi. Palabıyık, Beşiktaş'ın aleyhine kararlar alındığını itiraf etti.

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Futbolun en tartışmalı unsurları hakemleri VAR bile kurtaramadı. Artık daha çok tartışılır hale geldiler.

Futbolun en tartışmalı unsurları hakemleri VAR bile kurtaramadı. Artık daha çok tartışılır hale geldiler.

Hakemler profesyonel kariyeri sonlandırdıktan sonra yorumculuk yapmaya başlıyor ancak Ali Palabıyık henüz bu yolu seçmedi ve geçtiğimiz gün önemli bir röportaja imza attı.

Hakemler profesyonel kariyeri sonlandırdıktan sonra yorumculuk yapmaya başlıyor ancak Ali Palabıyık henüz bu yolu seçmedi ve geçtiğimiz gün önemli bir röportaja imza attı.

Ekol TV'de konuşan Ali Palabıyık, 'Verdiğiniz kararlar sebebiyle en zorlandığınız maç?'' sorusuna dikkat çekici bir cevap verdi.

Ekol TV'de konuşan Ali Palabıyık, 'Verdiğiniz kararlar sebebiyle en zorlandığınız maç?'' sorusuna dikkat çekici bir cevap verdi.

Ali Palabıyık, ''Fenerbahçe-Beşiktaş maçı, 2-1 Fenerbahçe kazanmıştı. Sahada 5 tane kırmızı kart vardı. Şenol Güneş’e göstermiş olduğum bir kırmızı kart vardı" dedi.

Ali Palabıyık, ''Fenerbahçe-Beşiktaş maçı, 2-1 Fenerbahçe kazanmıştı. Sahada 5 tane kırmızı kart vardı. Şenol Güneş’e göstermiş olduğum bir kırmızı kart vardı" dedi.

VAR'ın olmadığına değinen Ali Palabıyık, "O zaman VAR yoktu. Beşiktaş’ın atmış olduğu bir golü, ofsayt sebebiyle iptal ettik" dedi.

VAR'ın olmadığına değinen Ali Palabıyık, "O zaman VAR yoktu. Beşiktaş’ın atmış olduğu bir golü, ofsayt sebebiyle iptal ettik" dedi.
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Beşiktaş'ın bir de penaltısının verilmediğini söyleyen Palabıyık, "Cenk Tosun'a yapılan kaçırdığım bir penaltı var. 2 hafta sokağa çıkamadım. Numaramı değiştirmek zorunda kaldım" dedi.

Beşiktaş'ın bir de penaltısının verilmediğini söyleyen Palabıyık, "Cenk Tosun'a yapılan kaçırdığım bir penaltı var. 2 hafta sokağa çıkamadım. Numaramı değiştirmek zorunda kaldım" dedi.

Ali Palabıyık, Beşiktaş taraftarının haklı bir isyanı olduğunu da kabul ettiğini söyledi. Palabıyık, "Beşiktaş taraftarlarının haklı bir isyanı vardı ama bunu numaramı bulup rahatsız ederek yaptılar" dedi.

Ali Palabıyık, Beşiktaş taraftarının haklı bir isyanı olduğunu da kabul ettiğini söyledi. Palabıyık, "Beşiktaş taraftarlarının haklı bir isyanı vardı ama bunu numaramı bulup rahatsız ederek yaptılar" dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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