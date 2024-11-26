Eski Hakem Ali Palabıyık'tan Beşiktaş İtirafı Geldi

Ligimizde en çok tartışılan nokta hakemler. VAR'ın gelişiyle azalır diye umulmuştu ancak tam tersi oldu. Bu kez VAR hakemleri de tartışmanın içine girdi. Şu anda orta ve yan hakemlerle birlikte üç kişiyi tartışırken VAR ve AVAR'la birlikte 5 kişiyi tartışıyoruz her hafta sonu. VAR olmadığı dönemlerde Ali Palabıyık da bir Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde aldığı kararlara değindi. Palabıyık, Beşiktaş'ın aleyhine kararlar alındığını itiraf etti.