Fenerbahçe'nin Twente Karşısında İlk 11'i Belli Oldu: En-Nesyri Forvette, Dzeko ve Maximin Yedekte!
Fenerbahçe'nin Twente Karşısında İlk 11'i Belli Oldu: En-Nesyri Forvette, Dzeko ve Maximin Yedekte!
Fenerbahçe bu akşam saat 22.00'de Twente'ye konuk olacak. UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında temsilcimiz, sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. Maça yaklaşık 1 saat kala ilk 11'ler de belli oldu.
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Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Livakovic, Mert, Becao, Djiku, Oosterwolde, Amrabat, Szymanski, Fred, Tadic, İrfan Can, En-Nesyri
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Twente'nin ilk 11'i: Unnerstall, Hilgers, Van Rooij, Bruns, Salah-Eddine, Vlap, Regeer, Stejin, Van Bergen, Van Wolfsinkel, Lammers
Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun yedek kulübesinde olması şaşkınlık yaratsa da, Boşnak golcü Mourinho'nun süre vermesi halinde forma giyebilecek.
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