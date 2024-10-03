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Fenerbahçe'nin Twente Karşısında İlk 11'i Belli Oldu: En-Nesyri Forvette, Dzeko ve Maximin Yedekte!

Fenerbahçe'nin Twente Karşısında İlk 11'i Belli Oldu: En-Nesyri Forvette, Dzeko ve Maximin Yedekte!

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
03.10.2024 - 21:17

Fenerbahçe bu akşam saat 22.00'de Twente'ye konuk olacak. UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında temsilcimiz, sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. Maça yaklaşık 1 saat kala ilk 11'ler de belli oldu.

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Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Livakovic, Mert, Becao, Djiku, Oosterwolde, Amrabat, Szymanski, Fred, Tadic, İrfan Can, En-Nesyri

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Livakovic, Mert, Becao, Djiku, Oosterwolde, Amrabat, Szymanski, Fred, Tadic, İrfan Can, En-Nesyri

Yedekler: Ertuğrul, Ömer, Samet, Yusuf, İsmail, Mert Hakan, Cengiz, Maximin, Cenk, Dzeko

Twente'nin ilk 11'i: Unnerstall, Hilgers, Van Rooij, Bruns, Salah-Eddine, Vlap, Regeer, Stejin, Van Bergen, Van Wolfsinkel, Lammers

Twente'nin ilk 11'i: Unnerstall, Hilgers, Van Rooij, Bruns, Salah-Eddine, Vlap, Regeer, Stejin, Van Bergen, Van Wolfsinkel, Lammers

Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun yedek kulübesinde olması şaşkınlık yaratsa da, Boşnak golcü Mourinho'nun süre vermesi halinde forma giyebilecek.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun yedek kulübesinde olması şaşkınlık yaratsa da, Boşnak golcü Mourinho'nun süre vermesi halinde forma giyebilecek.

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