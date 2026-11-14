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Yeni Liste Açıklandı: 100 Metrekarelik Evde En Pahalı 10 İl Belli Oldu

Yeni Liste Açıklandı: 100 Metrekarelik Evde En Pahalı 10 İl Belli Oldu

İstanbul kira
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
14.11.2026 - 16:15
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin konut kira verilerini yayımladı. Bankaların konut değerleme raporlarındaki metrekare başına ortanca kira değerleriyle hazırlanan sıralamada, 100 metrekarelik bir evin aylık kirası illere göre çok büyük farklar gösterdi. Türkiye genelinde ortanca kira bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32,03 arttı. Verisi bulunan 74 il arasında en yüksek tutarla en düşük tutar arasındaki fark ise 4 katı aştı.

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İstanbul zirvede.

İstanbul zirvede.

İstanbul'da metrekare başına ortanca kira 475,20 liraya yükseldi ve 100 metrekarelik bir konutun aylık kira karşılığı 47 bin 520 lira oldu. Sıralama, bankaların konut değerleme raporlarında yer alan metrekare başına ortanca kira değerleri esas alınarak hazırlandı. İstanbul'u 38 bin 302 lirayla Muğla, 29 bin 646 lirayla İzmir takip etti.

Muğla ikinci sırada.

Muğla ikinci sırada.

Muğla'da 100 metrekarelik bir evin aylık kira karşılığı 38 bin 302 lira (metrekare başına 383,02 lira) olarak hesaplandı. Üçüncü sıradaki İzmir'de bu tutar 29 bin 646 lira (296,46 lira), dördüncü Antalya'da 28 bin 265 lira (282,65 lira) oldu. Çanakkale 26 bin 667 lirayla beşinci, Aydın 25 bin 615 lirayla altıncı sırada yer aldı. Ankara 25 bin 462 lira, Kocaeli 25 bin 242 lira, Balıkesir 24 bin 328 lira ve Tekirdağ 23 bin 581 liralık kira karşılığıyla ilk 10'u tamamladı.

Yıllık artışta İstanbul önde.

Yıllık artışta İstanbul önde.

Türkiye genelinde metrekare başına ortanca kira 275,37 lira oldu ve 100 metrekarelik bir konutun aylık kira karşılığı 27 bin 537 liraya ulaştı. Bu gösterge geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,03 arttı. İstanbul'da metrekare başına ortanca kira bir yılda yüzde 42,03 yükselirken Kocaeli'de artış yüzde 30,57, Antalya'da yüzde 29,92, Ankara'da yüzde 28,82 ve Muğla'da yüzde 28,54 oldu. İzmir'de yıllık artış yüzde 23,87'de kaldı. İlk 10 içinde en düşük artış yüzde 19,86 ile Balıkesir'de görüldü.

En ucuz il Ağrı oldu.

En ucuz il Ağrı oldu.

Verilerin yayımlandığı iller arasında en düşük kira karşılığı Ağrı'da görüldü ve 100 metrekarelik bir konutun aylık kirası 11 bin 110 lira olarak hesaplandı. İstanbul'daki 47 bin 520 liralık tutar, Ağrı'dakinin yaklaşık 4,3 katına denk geldi. Ağrı'nın ardından en düşük kira değerleri sırasıyla Mardin ve Muş'ta kaydedildi. TCMB, yeterli veri bulunmadığı gerekçesiyle Ardahan, Bayburt, Bingöl, Gümüşhane, Hakkari, Şırnak ve Tunceli için metrekare başına kira değeri yayımlamadı. Bu yüzden sıralama 81 ili değil, verisi bulunan 74 ili kapsıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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