Yeni Liste Açıklandı: 100 Metrekarelik Evde En Pahalı 10 İl Belli Oldu

Türkiye genelinde metrekare başına ortanca kira 275,37 lira oldu ve 100 metrekarelik bir konutun aylık kira karşılığı 27 bin 537 liraya ulaştı. Bu gösterge geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,03 arttı. İstanbul'da metrekare başına ortanca kira bir yılda yüzde 42,03 yükselirken Kocaeli'de artış yüzde 30,57, Antalya'da yüzde 29,92, Ankara'da yüzde 28,82 ve Muğla'da yüzde 28,54 oldu. İzmir'de yıllık artış yüzde 23,87'de kaldı. İlk 10 içinde en düşük artış yüzde 19,86 ile Balıkesir'de görüldü.