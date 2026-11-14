Yeni Liste Açıklandı: 100 Metrekarelik Evde En Pahalı 10 İl Belli Oldu
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin konut kira verilerini yayımladı. Bankaların konut değerleme raporlarındaki metrekare başına ortanca kira değerleriyle hazırlanan sıralamada, 100 metrekarelik bir evin aylık kirası illere göre çok büyük farklar gösterdi. Türkiye genelinde ortanca kira bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32,03 arttı. Verisi bulunan 74 il arasında en yüksek tutarla en düşük tutar arasındaki fark ise 4 katı aştı.
İstanbul zirvede.
Muğla ikinci sırada.
Yıllık artışta İstanbul önde.
En ucuz il Ağrı oldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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