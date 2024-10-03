Görüş Bildir
Haberler
Spor
Basketbol
FIBA Kadınlar Basketbol Süper Kupa Finalinde Beşiktaş'ı 79-63 Mağlup Eden Fenerbahçe Opet Şampiyon Oldu!

FIBA Kadınlar Basketbol Süper Kupa Finalinde Beşiktaş'ı 79-63 Mağlup Eden Fenerbahçe Opet Şampiyon Oldu!

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
03.10.2024 - 19:14

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Basketbol Süper Kupa finalinde Beşiktaş'ı 79-63 mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

FIBA Kadınlar Basketbol Süper Kupa finalinde şampiyonu belirlemek için Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

FIBA Kadınlar Basketbol Süper Kupa finalinde şampiyonu belirlemek için Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Normal şartlar altında dün oynanması gereken maç 1 dakika 56 saniye oynandıktan sonra, seyircilerin sahaya yanıcı ve patlayıcı madde atmasının ardından durdurulmuştu.

Normal şartlar altında dün oynanması gereken maç 1 dakika 56 saniye oynandıktan sonra, seyircilerin sahaya yanıcı ve patlayıcı madde atmasının ardından durdurulmuştu.

Tribünde çıkan olaylara şu içeriğimizde değinmiştik 👇

Tribün olayları sebebiyle bugün saat 16.00'ya ertelenen karşılaşmanın sonucunda Beşiktaş'ı 79-63 mağlup eden Fenerbahçe Opet kupayı müzesine götürdü.

Tribün olayları sebebiyle bugün saat 16.00'ya ertelenen karşılaşmanın sonucunda Beşiktaş'ı 79-63 mağlup eden Fenerbahçe Opet kupayı müzesine götürdü.

Zafere ulaşan sarı-lacivertli ekip, üst üste ikinci sezonda da hem EuroLeague hem de Süper Kupa'yı kazanma başarısı göstermiş oldu.

Zafere ulaşan sarı-lacivertli ekip, üst üste ikinci sezonda da hem EuroLeague hem de Süper Kupa'yı kazanma başarısı göstermiş oldu.

Fenerbahçe Opet, resmi X hesabından kupayı kaldırdıkları anı paylaştı 👇

Bunlara da göz atın:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın