FIBA Kadınlar Basketbol Süper Kupa Finalinde Beşiktaş'ı 79-63 Mağlup Eden Fenerbahçe Opet Şampiyon Oldu!
FIBA Kadınlar Basketbol Süper Kupa Finalinde Beşiktaş'ı 79-63 Mağlup Eden Fenerbahçe Opet Şampiyon Oldu!
Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Basketbol Süper Kupa finalinde Beşiktaş'ı 79-63 mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
FIBA Kadınlar Basketbol Süper Kupa finalinde şampiyonu belirlemek için Fenerbahçe Opet ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Normal şartlar altında dün oynanması gereken maç 1 dakika 56 saniye oynandıktan sonra, seyircilerin sahaya yanıcı ve patlayıcı madde atmasının ardından durdurulmuştu.
Tribün olayları sebebiyle bugün saat 16.00'ya ertelenen karşılaşmanın sonucunda Beşiktaş'ı 79-63 mağlup eden Fenerbahçe Opet kupayı müzesine götürdü.
Zafere ulaşan sarı-lacivertli ekip, üst üste ikinci sezonda da hem EuroLeague hem de Süper Kupa'yı kazanma başarısı göstermiş oldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın