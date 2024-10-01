21 Yaşındaki Basketbolcu AJ Griffin Basketbolu Neden Bıraktığını Açıkladı: Papaz Olmak İçin Bırakmış!
21 Yaşındaki Basketbolcu AJ Griffin Basketbolu Neden Bıraktığını Açıkladı: Papaz Olmak İçin Bırakmış!
2022 yılında Atlanta Hawks'ın 16. sıradan draft ettiği AJ Griffin, kariyeriyle ilgili son derece şaşırtıcı bir karar aldı. Houston Rockets'a takaslandıktan sonra basketbolu bırakma kararı alan 21 yaşındaki Griffin, YouTube hesabından yayınladığı videoda bu kararının arkasındaki sebebi açıkladı.
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Çevresi tarafından da inançlı bir kişi olduğu bilinen Griffin, 2 yıl süren NBA kariyerinde 92 maçta forma giydi. Bu maçlarda 7.5 sayı ve 1.9 rebound ortalaması yakaladı.
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Kariyeri boyunca çoğunlukla kısa forvet pozisyonunda oynayan Griffin, basketbolu bırakma kararının ardındaki asıl sebebi anlatırken şu ifadeleri kullandı 👇
Ayrıca Griffin, bu saatten sonra tüm kalbiyle Tanrı'ya hizmet edeceğini ve hayatında açtığı bu yeni sayfa için çok heyecanlı olduğunu sözlerine ekledi.
AJ Griffin'in kararını açıkladığı YouTube videosunu şuradan izleyebilirsiniz 👇
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