Fenerbahçe’nin Şampiyonluk Kutlamasında Hande Yener’le Sahneye Çıkan Dansçının Kim Olduğu Ortaya Çıktı
Fenerbahçe Basketbol takımının Türkiye Ligi şampiyonluğu sonrasında Hande Yener ile birlikte sahneye çıkan dansçı sosyal medyada gündem olmuştu. O dansçının kim olduğu daha sonra ortaya çıktı. Hande Yener ile birlikte sahne alan kişi Grammy Ödüllü, dünyaca ünlü koreograf Mecnun Giasar!
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Fenerbahçe seride durumu 4-1 yaparak basketbolda bir kez daha şampiyon oldu.
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Şampiyonluk maçı sonrası sahneye Hande Yener çıktı, dansçısı sosyal medyada gündem oldu.
Grammy ödüllü ve dünyaca ünlü!
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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