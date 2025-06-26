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Fenerbahçe’nin Şampiyonluk Kutlamasında Hande Yener’le Sahneye Çıkan Dansçının Kim Olduğu Ortaya Çıktı

Fenerbahçe’nin Şampiyonluk Kutlamasında Hande Yener’le Sahneye Çıkan Dansçının Kim Olduğu Ortaya Çıktı

Hande Yener Fenerbahçe
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.06.2025 - 11:22

Fenerbahçe Basketbol takımının Türkiye Ligi şampiyonluğu sonrasında Hande Yener ile birlikte sahneye çıkan dansçı sosyal medyada gündem olmuştu. O dansçının kim olduğu daha sonra ortaya çıktı. Hande Yener ile birlikte sahne alan kişi Grammy Ödüllü, dünyaca ünlü koreograf Mecnun Giasar!

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Fenerbahçe seride durumu 4-1 yaparak basketbolda bir kez daha şampiyon oldu.

Fenerbahçe seride durumu 4-1 yaparak basketbolda bir kez daha şampiyon oldu.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-25 Asım Pars sezonu Play-off final serisi beşinci maçında Beşiktaş Fibabanka’yı 84-68 yendi ve seride 4-1 öne geçerek, şampiyonluğunu ilan etti. Tarihi bir sezona imza atan Fenerbahçe, Türkiye Kupası ve EuroLeague şampiyonluğunun ardından ligde de mutlu sona ulaştı ve 2024-25 sezonunu üç kupayla noktaladı.

Şampiyonluk maçı sonrası sahneye Hande Yener çıktı, dansçısı sosyal medyada gündem oldu.

Grammy ödüllü ve dünyaca ünlü!

Grammy ödüllü ve dünyaca ünlü!

Hande Yener ile sahneye çıkarak dans gösterisi yapan kişi; Grammy ödüllü, dünyaca ünlü koreograf Mecnun Giasar! Bir dönem şarkıcı Edis’le de çalışan Giasar, kısa bir süre önce Hande Yener’le çalışmaya başlamıştı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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