Fenerbahçe'nin Şampiyonluk Kutlaması Sonrası Gündemden Düşmeyen Mecnun Giasar, Derya Uluğ'un Klibinde Yer Aldı

Gündemden düşmeyen Mecnun Giasar, çok konuşulmasının ardından 'Bu sabah uyandım ve anladım ki dün gece Türkiye'yi sallamışım 🤭 Oysa ben sadece devre arasında sahneye çıkıp ‘milyon dolarlık bir star’ gibi görünüyordum. Arkadaşlar, lütfen sakin olun. ‘Trans’ ne demekmiş bir araştırın, 2025 yılındayız. Hepimiz insanız. Fenerbahçe'yi tüm kalbimle kutluyorum. Ve beni, Hande Yener ile yakında yapacağımız projelerde beklemenizi öneririm. Bu şarkıyı dinlediğimde küçücük bir çocuktum, odamda dans ediyordum. Şimdi ise, ilk Grammy ödülünü alan Türk — ya da sanata saygısı olan bir ülkede bir İNSAN — hayallerini gerçekleştirdi diye neden bu kadar şok oldunuz ki?' açıklamasında bulunmuştu.