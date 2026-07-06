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Fenerbahçe'nin Şampiyonluk Kutlaması Sonrası Gündemden Düşmeyen Mecnun Giasar, Derya Uluğ'un Klibinde Yer Aldı

Fenerbahçe'nin Şampiyonluk Kutlaması Sonrası Gündemden Düşmeyen Mecnun Giasar, Derya Uluğ'un Klibinde Yer Aldı

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Üyesi
06.07.2026 - 14:40
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Fenerbahçe Beko’nun şampiyonluk kutlamalarında Hande Yener'le birlikte sahne alan ve çok konuşulan koreograf ve dansçı Mecnun Giasar, daha sonra Melike Şahin'in klibinde yer almıştı. Mecnun Giasar, bu kez de Derya Uluğ'un klip çekimlerinden yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

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Türkiye gündemine dansıyla yerleşen dünyaca ünlü koreograf Mecnun Giasar, Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk kutlamalarında dansıyla dikkat çekmişti.

Türkiye gündemine dansıyla yerleşen dünyaca ünlü koreograf Mecnun Giasar, Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk kutlamalarında dansıyla dikkat çekmişti.

Gündemden düşmeyen Mecnun Giasar, çok konuşulmasının ardından 'Bu sabah uyandım ve anladım ki dün gece Türkiye'yi sallamışım 🤭 Oysa ben sadece devre arasında sahneye çıkıp ‘milyon dolarlık bir star’ gibi görünüyordum. Arkadaşlar, lütfen sakin olun. ‘Trans’ ne demekmiş bir araştırın, 2025 yılındayız. Hepimiz insanız. Fenerbahçe'yi tüm kalbimle kutluyorum. Ve beni, Hande Yener ile yakında yapacağımız projelerde beklemenizi öneririm. Bu şarkıyı dinlediğimde küçücük bir çocuktum, odamda dans ediyordum. Şimdi ise, ilk Grammy ödülünü alan Türk — ya da sanata saygısı olan bir ülkede bir İNSAN — hayallerini gerçekleştirdi diye neden bu kadar şok oldunuz ki?' açıklamasında bulunmuştu.

Hem koreograf hem sanat yönetmeni olan Mecnun Giasar, daha sonra Melike Şahin'in Beni Ancak klibinde yer almıştı. Geçen zamanın ardından Mecnun Giasar bu kez Derya Uluğ ile karşımıza çıktı.

New York’ta Broadway Dance Center’da ve çeşitli uluslararası stüdyolarda çalışmalarda imzası olan isim dünyaca ünlü koreograflardan biri olan Mecnun Giasar, Derya Uluğ'un 'Şımarık' şarkısının klibinden yeni bir video paylaştı.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Üyesi
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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