Fenerbahçe'nin Şampiyonluk Kutlaması Sonrası Gündemden Düşmeyen Mecnun Giasar, Derya Uluğ'un Klibinde Yer Aldı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Fenerbahçe Beko’nun şampiyonluk kutlamalarında Hande Yener'le birlikte sahne alan ve çok konuşulan koreograf ve dansçı Mecnun Giasar, daha sonra Melike Şahin'in klibinde yer almıştı. Mecnun Giasar, bu kez de Derya Uluğ'un klip çekimlerinden yaptığı paylaşımla gündeme geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye gündemine dansıyla yerleşen dünyaca ünlü koreograf Mecnun Giasar, Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk kutlamalarında dansıyla dikkat çekmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hem koreograf hem sanat yönetmeni olan Mecnun Giasar, daha sonra Melike Şahin'in Beni Ancak klibinde yer almıştı. Geçen zamanın ardından Mecnun Giasar bu kez Derya Uluğ ile karşımıza çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın