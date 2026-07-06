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Gençleşmiş Resmen Bu Kadar mı Fark Eder? Tarkan'ın Yeni İmajı Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu

Gençleşmiş Resmen Bu Kadar mı Fark Eder? Tarkan'ın Yeni İmajı Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Üyesi
06.07.2026 - 13:10
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Sesi, şarkıları, sosyal medya paylaşımları, sahne şovları derken Tarkan'ın konuşmadığımız hiçbir konusu yok! Türkiye'de pop müzik tarihi yazılırken stil kodlarına değinmeden edemeyeceğimiz Tarkan, 90'larda hayatımıza girdiğinden beri sadece kulaklarımıza değil gözlerimize de hitap ediyor. Hal böyle olunca saçlarını kısacık kestiren Tarkan'ın yeni imajı da sosyal medyanın radarına takıldı.

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Dağınık, hafif uzun ve jöleli saçlar, kulağında küpe, üzerine bol gelen deri ceketler ve yırtık kotlarla 90'ların başında hayatımıza giren Tarkan, o gün bu gündür en çok konuştuğumuz isimlerden.

Dağınık, hafif uzun ve jöleli saçlar, kulağında küpe, üzerine bol gelen deri ceketler ve yırtık kotlarla 90'ların başında hayatımıza giren Tarkan, o gün bu gündür en çok konuştuğumuz isimlerden.

1992 yılında 'Kıl Oldum Abi' diyerek hayatımıza giren Tarkan dağınık saçları, kulağındaki küpesi ve üzerine üç beden büyük gelen deri ceketiyle tam bir 'mahalledeki asi çocuk' profilindeydi. Bu salaş ama sempatik tarz, o dönem gençliğinin resmi üniforması haline gelmişti bile. O günden bu yana sadece Megastar'a değil aynı zamanda bir moda ikonuna da dönüşen Tarkan, sahne şovlarından sosyal medya paylaşımlarına kadar Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Neredeyse her albümünde yeni bir tarzla izlediğimiz Megastar, "Şımarık" ve "Ölürüm Sana" döneminde tüm dünyada popüler olmaya başladı.

Neredeyse her albümünde yeni bir tarzla izlediğimiz Megastar, "Şımarık" ve "Ölürüm Sana" döneminde tüm dünyada popüler olmaya başladı.

Evlenip baba olduktan sonra hayatına daha durgunluk gelen Tarkan'ın tarzı da aynı doğrultuda değişti. Evlendi, baba oldu, doğa aktivisti oldu ama içindeki o star ışığından hiçbir şey kaybetmedi. Son albümü Kuantum 52 ile karşımıza çıkan Tarkan, artık tamamen 'yaşsız' bir ikon. Gösterişli kostümler yerini daha rafine, cool ve konforlu kıyafetlere bıraktı.

İstanbul ve Ankara konserlerinin ardından Almanya'nın Dortmund kentinde konser vererek hayranlarını coşturan Tarkan, konser sonrası yeni tarzını paylaştı.

İstanbul ve Ankara konserlerinin ardından Almanya'nın Dortmund kentinde konser vererek hayranlarını coşturan Tarkan, konser sonrası yeni tarzını paylaştı.

“Bu arada Dortmund konserinde sahneden iner inmez kuliste saçlarımı yaz için kısacık kestirdim. Nasıl olmuş? Beğendiniz mi?” diyen Tarkan'a yorum yağdı.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Üyesi
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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