Gençleşmiş Resmen Bu Kadar mı Fark Eder? Tarkan'ın Yeni İmajı Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu
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Sesi, şarkıları, sosyal medya paylaşımları, sahne şovları derken Tarkan'ın konuşmadığımız hiçbir konusu yok! Türkiye'de pop müzik tarihi yazılırken stil kodlarına değinmeden edemeyeceğimiz Tarkan, 90'larda hayatımıza girdiğinden beri sadece kulaklarımıza değil gözlerimize de hitap ediyor. Hal böyle olunca saçlarını kısacık kestiren Tarkan'ın yeni imajı da sosyal medyanın radarına takıldı.
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Dağınık, hafif uzun ve jöleli saçlar, kulağında küpe, üzerine bol gelen deri ceketler ve yırtık kotlarla 90'ların başında hayatımıza giren Tarkan, o gün bu gündür en çok konuştuğumuz isimlerden.
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Neredeyse her albümünde yeni bir tarzla izlediğimiz Megastar, "Şımarık" ve "Ölürüm Sana" döneminde tüm dünyada popüler olmaya başladı.
İstanbul ve Ankara konserlerinin ardından Almanya'nın Dortmund kentinde konser vererek hayranlarını coşturan Tarkan, konser sonrası yeni tarzını paylaştı.
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