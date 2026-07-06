Gençleşmiş Resmen Bu Kadar mı Fark Eder? Tarkan'ın Yeni İmajı Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu

1992 yılında 'Kıl Oldum Abi' diyerek hayatımıza giren Tarkan dağınık saçları, kulağındaki küpesi ve üzerine üç beden büyük gelen deri ceketiyle tam bir 'mahalledeki asi çocuk' profilindeydi. Bu salaş ama sempatik tarz, o dönem gençliğinin resmi üniforması haline gelmişti bile. O günden bu yana sadece Megastar'a değil aynı zamanda bir moda ikonuna da dönüşen Tarkan, sahne şovlarından sosyal medya paylaşımlarına kadar Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.