Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turundaki Rakibi Belli Oldu
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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turunda Galatasaray'ın eski futbolcu Lukas Podolski'nin takımı Polonya ekibi Gornik Zabrze ile eşleşti.
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu kura çekimi yapıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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