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Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turundaki Rakibi Belli Oldu

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turundaki Rakibi Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.06.2026 - 14:18
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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turunda Galatasaray'ın eski futbolcu Lukas Podolski'nin takımı Polonya ekibi Gornik Zabrze ile eşleşti.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu kura çekimi yapıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci eleme turu kura çekimi yapıldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde bir numaralı turnuvasının ikinci eleme turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekildi.

Lig aşamasından turnuvaya katılan Fenerbahçe, Polonya ekibi Gornik Zabrze ile eşleşti. İkinci eleme turu maçları, 21-22 ve 28-29 Temmuz'da oynanacak.

Eşleşmeler şöyle:

Mjallby (İsveç) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık) / Inter Club d'Escaldes (Andorra)

Tre Fiori (San Marino) / Larne (Kuzey İrlanda) - Kızılyıldız (Sırbistan)

Sabah (Azerbaycan) / The New Saints (Galler) - Vardar (Kuzey Makedonya) / Kuopio (Finlandiya)

Klaksvik (Faroe Adaları) / Atert Bissen (Lüksemburg) - Kauno Zalgiris (Litvanya) / Drita (Kosova)

Aarhus (Danimarka) - Lech Poznan (Polonya)

Ararat-Armenia (Ermenistan) / Riga (Letonya) - Floriana (Malta) / Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti)

Borac (Bosna Hersek) / Levski Sofya (Bulgaristan) - Vitebsk (Belarus) / Universitatea Craiova (Romanya)

Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Kairat (Kazakistan) / Sutjeska-Niksic (Karadağ)

Thun (İsviçre) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Vikingur (İzlanda) / Györ (Macaristan) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail)

Flora Tallinn (Estonya) / Iberia (Gürcistan) - Slovan Bratislava (Slovakya)

Petrocub (Moldova) / Egnatia (Arnavutluk) - Celje (Slovenya)

Lig Yolu

Fenerbahçe - Gornik Zabrze (Polonya)

Sturm Graz (Avusturya) - Hearts (İskoçya)

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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